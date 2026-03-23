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YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、保険営業として働く27歳男性へのインタビュー動画を公開した。高いプロ意識と顧客に寄り添う姿勢、そして時折見せるユーモアあふれる一面が語られた。



インタビューに応じたのは、保険営業歴4年目だという27歳の男性。大阪から顧客とのアポイントのために表参道を訪れたという彼は、現在の仕事について「新卒ではなく、1年会社で働いてから保険営業になった」とその経歴を明かした。



前職は通信系のテレアポ営業で、「1日に100件以上はかけていました」と当時の多忙さを振り返る。現在の年収について尋ねられると、具体的な金額は伏せられたものの、その額からは相当な成功を収めていることがうかがえた。



仕事のやりがいについては、「お客さんから『ありがとう』と言っていただいたり、ご紹介いただけることが一番」と真剣な表情で語る。保険は病気など何かあった時に初めて価値を発揮する商品だが、紹介が生まれる理由として、保険だけでなく積立NISAなどを含めた「資産形成」全般の相談に乗れることを挙げた。さらにインタビュアーから「なぜ紹介が生まれるのか」と重ねて問われると、「見た目が良い」と笑顔で返し、場を和ませる一幕も。



27歳という若さで年上の顧客からも信頼を得るため、「金融の知識は保険以外にも勉強するようにしている」と、日々の努力を欠かさないプロとしての姿勢をのぞかせた。稼いだお金の使い道については「家族です」と即答。最後にはカメラに向かって「（奥さん、）遊んでません！」と宣言し、仕事への誠実さと家族思いな素顔を見せた。