電車の中で会う、白杖を持った男性とのエピソードを描いたパパコマさんの漫画が、インスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

仕事帰りに、電車でたまに見かける白杖を持った男性。「どこかにつかまりますか？」と声を掛けますが、いつも断られていました。しかしあるとき…という内容で、読者からは「じんわりと涙が…」「優しい人だ」「声を掛ける勇気が大切ですね」などの声が上がっています。

電車で生まれた小さな奇跡

パパコマさんは、インスタグラムとブログ「パパコマの、カルタとマンガと、時々妻。」で作品を発表しています。2024年に『僕らの育児が変わる時』（宝島社）を出版しました。パパコマさんに作品について話を聞きました。

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

パパコマさん「この作品は3年ほど前に描いたものです。そのときは、不要かと思っていた自分の行動に感謝され、自分の存在を知ってもらえたのがうれしくて思わず描きました。また、他の方にもお役に立てれば、という思いもありました」

Q.最初の声掛けから、「お願いします」と言われるまでどれくらいかかりましたか。

パパコマさん「今は会わなくなってしまったのですが、当時は週に2回くらいお会いしていて、4〜5回は断られたので、約1カ月程度でしょうか」

Q.断られても、声を掛け続けたのはなぜですか。

パパコマさん「『前回は断られたけど、今日は困っているかもしれない』と思ったことと、また周りの方に『ココに視覚に障害がある方がいますよ』と知らせるためにも、一応毎回声を掛けさせていただいていました」

Q.パパコマさんは、視覚障害のある方々と接する機会が多いのですか。

パパコマさん「いえ、特に接点はありませんでした。対応の仕方が分からなかったので、ネットで検索してまねてみました。何が正解かは分かりませんでしたが、とにかく失礼のないようには接してみようと思っていました」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

パパコマさん「『まねしてみる！』『見習ってみる』などのコメントがあり、とてもうれしかったです。その中でも、視覚に障害がある方のご家族などからのお礼があり、投稿してよかったなと思いました。また、『勇気のいること。なかなかできることじゃない』とのコメントもあり、もっと気軽に助け合える社会になれればいいな、と感じました」