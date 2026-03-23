3月24日（火）に高知競馬場で行われる、黒船賞（Jpn3・4歳上・ダ1400m）の枠順は下記の通り。前走の交流重賞を圧勝したダノンフィーゴは6枠8番へ。ここは断然人気が予想され勝ち負けの期待は大きい。高知の注目馬オタマジャクシも出走。発走は16時45分。

【かきつばた記念】ダノンフィーゴが3馬身差完勝…川田「ポテンシャルで勝ち切ってくれた」

JRA馬は5頭

1枠1番

オタマジャクシ

牡4・56.0・永森大智

雑賀正光・高知

2枠2番

ウインザナドゥ

牡8・56.0・吉原寛人

打越勇児・高知

3枠3番

マテンロウコマンド

牡4・57.0・松山弘平

長谷川浩・栗東

4枠4番

ニクソンテソーロ

牡6・56.0・加藤翔馬

田中守・高知

5枠5番

インユアパレス

牡5・56.0・戸崎圭太

須貝尚介・栗東

5枠6番

ワイドカント

牡9・56.0・宮川実

打越勇児・高知

6枠7番

エコロクラージュ

牡7・56.0・小牧太

保利良平・兵庫

6枠8番

ダノンフィーゴ

牡4・57.0・川田将雅

友道康夫・栗東

7枠9番

ジョウショーホープ

牡6・56.0・岡村卓弥

雑賀正光・高知

7枠10番

ペースセッティング

牡6・56.0・下原理

田中一巧・兵庫

8枠11番

ロードフォンス

牡6・57.0・横山和生

安田翔伍・栗東

8枠12番

シャマル

牡8・58.0・岩田望来

松下武士・栗東