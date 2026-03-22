ジバンシイリップオイル登場♡透明感あふれるグロウメイク

ジバンシイから、1分で美しいグロウ感を叶える新作コスメが登場♡リップとハイライトの2アイテムで、瞬時に洗練されたツヤ感メイクを演出します。忙しい日でも手軽に取り入れられるのに、仕上がりはクチュールのような上品さ。今の気分にぴったりな“光を味方にするメイク”を叶えてくれる新作に注目です。

潤い満ちるリップオイル

「ＰＦＣＴ・セラム・リップオイル」は、7.5mLで税込5,280円、全4色展開。No.00ローズクォーツ、No.10ガーネットベリーに加え、No.04イリデッセントピーチ、No.06クリスタルチェリーの新色が登場しました。

92％1自然由来のテクスチュアに、スクワラン2やローズヒップオイル3、ビタミンC誘導体4などを配合し、スキンケア発想で唇をケア。

縦ジワを自然にぼかしながら、ふっくらと見せるプランプ効果*5と、ジュエルのようなツヤを長時間キープします。透け感のあるクリスタルカラーが重なり合い、立体感のある美しい唇へ導きます。

＊1自然由来指数92%（水を含まない）ISO16128準拠＊2保湿成分＊3カニナバラ果実油（整肌成分）＊4ジパルミチン酸アスコルビル（整肌成分）＊5メイクアップ効果

Chacott COSMETICSリニューアル♡磨いたような美肌パウダー登場

光を操る新ハイライター

「プリズム・リーブル・デュアルトーン・ハイライター」は、9gで税込7,700円、全4色展開。No.001ライラック・ピンク、No.002ロージー・ゴールド、No.003パーリー・ゴールド、No.004コーラル・コッパーが揃います。

2色が溶け合うデュアルトーン設計で、肌に自然な透明感と立体感をプラス。プリズマティックライト™︎テクノロジーにより、光のレイヤーが肌悩みをふんわりぼかしながら、上品なツヤを演出します。

ヒアルロン酸1とスクワラン1配合のしっとりとした質感で、乾燥しやすい部分にもなめらかにフィットし、美しい輝きを長時間キープします。

＊1保湿成分

組み合わせで楽しむグロウルック

リップオイルとハイライターを組み合わせることで、より完成度の高いグロウメイクに。

たとえば、ローズクォーツ×ライラック・ピンクで透明感あふれる仕上がりに、ガーネットベリー×ロージー・ゴールドで大人っぽい華やかさを演出できます。

また、イリデッセントピーチ×パーリー・ゴールドは柔らかな立体感を、クリスタルチェリー×コーラル・コッパーは印象的なツヤ感をプラス。気分やシーンに合わせて、自分らしい光の表現を楽しめるのも魅力です♪

光を味方にした美しさへ♡

ジバンシイの新作は、誰でも簡単に“洗練されたツヤ”をまとえる優秀アイテム♡リップオイルで潤いと立体感を仕込み、ハイライターで光を操ることで、表情まで美しく引き立ちます。

毎日のメイクをワンランクアップさせたい方にぴったり。この春は、自分だけのグロウルックを楽しんでみてください♪