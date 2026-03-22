この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

栄養士の炊飯器レシピを紹介するYouTubeチャンネル「ゆたれぴレシピ」が、「アイスで簡単！苺のアイスケーキ」という動画を公開しました。炊飯器と市販のアイスクリーム、ホットケーキミックスだけで作れる、驚くほど簡単な苺ケーキのレシピを紹介しています。

動画で紹介された作り方は非常にシンプル。まず、炊飯器の内釜にMOWの苺アイスを2個入れ、保温機能で溶かします。アイスが完全に液体になったら、ホットケーキミックスを加えて粉っぽさがなくなるまで混ぜ合わせます。

あとは炊飯器にセットし、通常炊飯のスイッチを押すだけ。炊き上がったら竹串を刺し、生の生地がついてこなければ焼き上がりのサインです。釜から取り出したケーキは、ふっくらとしていて甘い香りが漂います。

仕上げに生クリームと新鮮な苺を飾れば、まるでお店のような華やかなアイスケーキが完成。材料を混ぜてスイッチを押すだけで、誰でも手軽に本格的なスイーツが楽しめます。

火を使わないので、お子さんと一緒に作るのもおすすめです。お誕生日や記念日など、特別な日のお祝いにもぴったりの一品。手軽に作れる本格ケーキを試してみてはいかがでしょうか。

【レシピ】
［材料］
・MOW 苺アイス 2個
・ホットケーキミックス 1袋（150g）
・生クリーム、苺（お好みで）

［作り方］
1. 炊飯器の内釜にMOW苺アイスを2個入れます。
2. 保温スイッチを押し、アイスが溶けるまで待ちます。
3. アイスが溶けたらホットケーキミックスを加え、粉っぽさがなくなるまでよく混ぜ合わせます。
4. 炊飯器にセットし、通常炊飯モードで炊きます。
5. 炊き上がったら竹串などを刺し、生の生地がついてこなければ完成です。
6. 粗熱が取れたら釜から取り出し、お好みで生クリームや苺でデコレーションします。

YouTubeの動画内容

00:00

材料はアイスとHMだけ！
00:05

炊飯器の釜で生地作り
00:11

炊き上がりを確認
00:15

華やかにデコレーション

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