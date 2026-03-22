この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

栄養士の炊飯器レシピを紹介するYouTubeチャンネル「ゆたれぴレシピ」が、「アイスで簡単！苺のアイスケーキ」という動画を公開しました。炊飯器と市販のアイスクリーム、ホットケーキミックスだけで作れる、驚くほど簡単な苺ケーキのレシピを紹介しています。



動画で紹介された作り方は非常にシンプル。まず、炊飯器の内釜にMOWの苺アイスを2個入れ、保温機能で溶かします。アイスが完全に液体になったら、ホットケーキミックスを加えて粉っぽさがなくなるまで混ぜ合わせます。



あとは炊飯器にセットし、通常炊飯のスイッチを押すだけ。炊き上がったら竹串を刺し、生の生地がついてこなければ焼き上がりのサインです。釜から取り出したケーキは、ふっくらとしていて甘い香りが漂います。



仕上げに生クリームと新鮮な苺を飾れば、まるでお店のような華やかなアイスケーキが完成。材料を混ぜてスイッチを押すだけで、誰でも手軽に本格的なスイーツが楽しめます。



火を使わないので、お子さんと一緒に作るのもおすすめです。お誕生日や記念日など、特別な日のお祝いにもぴったりの一品。手軽に作れる本格ケーキを試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・MOW 苺アイス 2個

・ホットケーキミックス 1袋（150g）

・生クリーム、苺（お好みで）



［作り方］

1. 炊飯器の内釜にMOW苺アイスを2個入れます。

2. 保温スイッチを押し、アイスが溶けるまで待ちます。

3. アイスが溶けたらホットケーキミックスを加え、粉っぽさがなくなるまでよく混ぜ合わせます。

4. 炊飯器にセットし、通常炊飯モードで炊きます。

5. 炊き上がったら竹串などを刺し、生の生地がついてこなければ完成です。

6. 粗熱が取れたら釜から取り出し、お好みで生クリームや苺でデコレーションします。