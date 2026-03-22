女優で歌手の小泉今日子（60）が22日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。ツアー後の休業宣言の真意を明かした。

この日は親しい間柄のタレント・YOUと女優の飯島直子とトークを展開。YOUから現在行っているツアー終了後、休業すると明かしているとの話を振られ、小泉は「えっ、だってそれ言ってたじゃん」と平然と話した。

YOUが「本当ね」と確認すると、「本当なんだよ」と明言。「だから5月までツアーがあって。そのあと数カ月、今仕事を入れてなくって」と打ち明けた。

「若い時って、ちょっとお休みがあったらいつも旅に出ていて。そこで自分の世界が広がっていったっていうか。感覚があったけど、何か（最近は）アウトプットだけでインプット全然できてないから、久しぶりにあれを味わおうと思って」と意図を明かした。

「それでいろんなところに行こうと思って。声かけるわ」とYOUと飯島に呼びかけ、YOUは「行こうね」、飯島は「いやあ、うれしい」と喜んだ。

休業は数カ月かとの問いには「決めていないんですけれども、半年ぐらいですね。今年の後半は仕事しないぐらいの思いでいるけれど、仕事も好きだから、面白そうなことが舞い込んできちゃったら、ああ、やっちゃうかも、みたいなのはあるかも」と続けた。