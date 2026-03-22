中国の伝統酒といえば紹興酒を思い浮かべる人が多いと思うが、現地では白酒（バイジウ、パイチュウ）と呼ばれる高アルコール濃度の蒸留酒のほうがより親しまれているようだ。



【写真】中国の伝統酒・白酒がAEONのプライベートブランドで発売！

今、SNS上で大きな注目を集めているのはそんな白酒が中国のAEONのプライベートブランドで売り出されたという話題。



「ついにプライベートブランド(PB)で白酒が売り出されてしまっていて衝撃を受けつつ笑いました 笑笑 #AEON徘徊」



とその模様を紹介したのは広東省広州市に"四捨五入で10年住んでる"というSheny's BLOGさん（@BShenye）。



商品棚にずらりと並んだ白酒。度数52度とそこらの焼酎やウイスキーよりはるかに高いアルコール度数だが、これがなんと600ml、10元（約230円）で売られているというから驚きだ。 Sheny's BLOGさんにお話を聞いた。



ーーこの白酒を見かけた店舗は？



Sheny's BLOG：広東省広州市のイオン東方宝泰店（东方宝泰店、广州市天河区林和中路63号东方宝泰购物中心B2）です。



ーー600mlで10元という値段は現地の一般的な白酒と比べてどうなのでしょうか？



Sheny's BLOG：コンビニで売られてる格安とされる「江小白」や「二锅头」の100ml瓶が10元強で売られてます。在中邦人が現地で宴会時に飲むようなものはピンキリで、一本500mlで200元〜数千元します。



ーー投稿に大きな反響がありました。



Sheny's BLOG：日本じゃ通常目にかからない高アルコール濃度（40%〜53%）の白酒が、どうしてプチバズしたのか皆目見当もつきません。みんな日本のAEONで売られているものと勘違いしていないか怖いです。



◇ ◇



SNSユーザー達から



「10元？これだけ安ければ飲み放題ですね」

「日本でも需要が増えてるのかなあ……と思ったら中国のAEONらしくw これ㳖香型ってあるけど、日本で言うなら濃香型っぽい？孔府家酒とか五粮液と同じということになるので、わりとスタンダードなのかしら 日本にも入るかなw」

「安徽省の田舎に行くとプライベートブランドじゃなく、完全なプライベート製造の白酒を飲まされる事がある 作った本人も飲んでるから安心は安心だけど」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。ご興味ある方はぜひ中国のAEONに足を運んでいただきたい。



なお今回の話題を提供してくれたSheny's BLOGさんは日本人の視点から広州滞在生活を綴ったブログ「Shenye's BLOG」を運営。滞在に必要な手続きなど、現地に住む人ならではの興味深い話題が盛りだくさんなので、ぜひご覧いただきたい。







（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）