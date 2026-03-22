「私の眉毛、何かヘン？」チグハグ眉を卒業する“3つのコツ”。左右対称でなくても大丈夫！
そもそも顔は左右非対称。ゆえに眉毛だって非対称なので、同じ形に描くのは難しいものです。とはいえ、あまりにチグハグな眉だとなんだかバランスが悪く感じてしまいますよね。
そこで今回は、3つのポイントを押さえるだけで簡単に垢抜け眉になれる方法をご紹介します。
◆眉毛を同じ形にするのはほぼ無理です
普段はそれほど存在感を感じないのに、チグハグ眉だとなんだかしっくりこないことありませんか？ 色々なツールを駆使してメイクをしても、バランスが悪いと気分も上がりません。
そもそも顔が左右対称になっていないので、眉毛を同じ形にするのはほぼ無理。しかし、できれば左右同じ形に整えたい！ これって、多くの人が悩んでいることではないでしょうか。
そんな人におすすめな、垢抜け眉を作る3つのポイントをご紹介します。
◆ポイント1：眉頭の高さを合わせる
実はこれ、プロのヘアメイクさんもおっしゃっていたことなのですが、左右同じ形に描くのは難しいけれど、眉頭の高さが合っているだけでなんとなく整って見えるとのこと。
たしかに、左右対象に描くのは難しいけれど、眉頭の高さを合わせるのであればなんとかできそうですよね。
まずは、スタート地点の眉頭の左右それぞれ同じ高さに印をつける。こうすることで、高さを揃えられます。また、描いている途中にアイブロウペンシルを当てて高さが揃っているか確認するのもおすすめです。
◆ポイント2：眉尻を整える
眉頭の高さが揃ったら、続いては眉尻。こちらがキレイにシュッと描けると垢抜け眉に見えるものです。そこで、コンシーラーを活用してみてください。
理想の形を思い描いて、眉尻をコンシーラーで囲みます。その内側に眉を描くだけで、簡単にキレイな眉尻の出来上がり。
仕上げにコンシーラーを肌に馴染ませれば、囲って描いたなんて形跡も残らず、キレイに仕上げることができます。
ちなみに、今回は簡単に描く方法なので眉尻のみにしましたが、時間をかけてしっかりキレイに描きたいときは眉毛全体を囲んでみるのもアリ。
◆ポイント3：カラーをいつもより少し明るめにする
眉毛は黒くて濃いと、重たく見えるものです。筆者も髪の毛が黒いため、眉毛もそのままだと黒っぽく、いつも重たい印象に。眉だけ目立ってしまうとなんとなく垢抜けない感じもします。
しかし、最近は髪色よりも少し明るめに描く風潮もあるので、明るめ眉にトライしては。
髪色が黒の人は、グレージュタイプ、また普段ブラウン系で眉を描いている人は、ライトブラウンにするなど、ほんの少しトーンを明るくするだけで大丈夫です。
また、眉を濃く描きすぎるのもNG。薄眉がトレンドなので、描きすぎたと感じたらベージュ系のアイブロウマスカラを仕上げに使うと、抜け感が出るのでおすすめです。
この3つを押さえるだけで、いつもの眉がちょっと違って見えます！ するとなんだか気分が上がって、1日ハッピーに過ごせるかもしれません。ぜひ、参考にしてみてください。
＜写真・文／佐治真澄＞
【佐治真澄】
美容ライター／化粧品会社のPR経験をもとにライターとして活動を開始。現在はWEBを中心に多くの媒体で美容記事を執筆。スキンケア、メイク、ボディ、ヘアケアなど幅広いジャンルに精通。
そこで今回は、3つのポイントを押さえるだけで簡単に垢抜け眉になれる方法をご紹介します。
◆眉毛を同じ形にするのはほぼ無理です
普段はそれほど存在感を感じないのに、チグハグ眉だとなんだかしっくりこないことありませんか？ 色々なツールを駆使してメイクをしても、バランスが悪いと気分も上がりません。
そんな人におすすめな、垢抜け眉を作る3つのポイントをご紹介します。
◆ポイント1：眉頭の高さを合わせる
実はこれ、プロのヘアメイクさんもおっしゃっていたことなのですが、左右同じ形に描くのは難しいけれど、眉頭の高さが合っているだけでなんとなく整って見えるとのこと。
たしかに、左右対象に描くのは難しいけれど、眉頭の高さを合わせるのであればなんとかできそうですよね。
まずは、スタート地点の眉頭の左右それぞれ同じ高さに印をつける。こうすることで、高さを揃えられます。また、描いている途中にアイブロウペンシルを当てて高さが揃っているか確認するのもおすすめです。
◆ポイント2：眉尻を整える
眉頭の高さが揃ったら、続いては眉尻。こちらがキレイにシュッと描けると垢抜け眉に見えるものです。そこで、コンシーラーを活用してみてください。
理想の形を思い描いて、眉尻をコンシーラーで囲みます。その内側に眉を描くだけで、簡単にキレイな眉尻の出来上がり。
仕上げにコンシーラーを肌に馴染ませれば、囲って描いたなんて形跡も残らず、キレイに仕上げることができます。
ちなみに、今回は簡単に描く方法なので眉尻のみにしましたが、時間をかけてしっかりキレイに描きたいときは眉毛全体を囲んでみるのもアリ。
◆ポイント3：カラーをいつもより少し明るめにする
眉毛は黒くて濃いと、重たく見えるものです。筆者も髪の毛が黒いため、眉毛もそのままだと黒っぽく、いつも重たい印象に。眉だけ目立ってしまうとなんとなく垢抜けない感じもします。
しかし、最近は髪色よりも少し明るめに描く風潮もあるので、明るめ眉にトライしては。
髪色が黒の人は、グレージュタイプ、また普段ブラウン系で眉を描いている人は、ライトブラウンにするなど、ほんの少しトーンを明るくするだけで大丈夫です。
また、眉を濃く描きすぎるのもNG。薄眉がトレンドなので、描きすぎたと感じたらベージュ系のアイブロウマスカラを仕上げに使うと、抜け感が出るのでおすすめです。
この3つを押さえるだけで、いつもの眉がちょっと違って見えます！ するとなんだか気分が上がって、1日ハッピーに過ごせるかもしれません。ぜひ、参考にしてみてください。
＜写真・文／佐治真澄＞
【佐治真澄】
美容ライター／化粧品会社のPR経験をもとにライターとして活動を開始。現在はWEBを中心に多くの媒体で美容記事を執筆。スキンケア、メイク、ボディ、ヘアケアなど幅広いジャンルに精通。