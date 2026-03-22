「日本代表選んでよ」「ウイングですごいな」７戦ぶりのゴールで今季６点目！ 23歳日本人MFの冷静フィニッシュに脚光「ワールドカップで見たいな」

「日本代表選んでよ」「ウイングですごいな」７戦ぶりのゴールで今季６点目！ 23歳日本人MFの冷静フィニッシュに脚光「ワールドカップで見たいな」