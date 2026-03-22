「日本代表選んでよ」「ウイングですごいな」７戦ぶりのゴールで今季６点目！ 23歳日本人MFの冷静フィニッシュに脚光「ワールドカップで見たいな」
現地３月21日に開催されたエールディビジの第28節で、MF三戸舜介が所属するスパルタがフォレンダムと対戦。２−０で勝利した。
この一戦に三戸は先発。すると14分、敵陣ペナルティエリア内で後方からのパスを上手く収め、倒れながらも左足のシュートを流し込んで先制点を奪ってみせた。
23歳のアタッカーは１月31日のフローニンヘン戦以来のゴールで今季リーグ戦６点目。SNS上では「冷静すぎるフィニッシュ」「日本代表選んでよ」「ワールドカップで見たいな」「ウイングですごいな」「完璧なトラップ」「７試合ぶりの得点は大きいね」といった声が上がっている。
なお、チームも７試合ぶりの白星となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】７試合ぶりに決めた！三戸舜介の先制弾
この一戦に三戸は先発。すると14分、敵陣ペナルティエリア内で後方からのパスを上手く収め、倒れながらも左足のシュートを流し込んで先制点を奪ってみせた。
23歳のアタッカーは１月31日のフローニンヘン戦以来のゴールで今季リーグ戦６点目。SNS上では「冷静すぎるフィニッシュ」「日本代表選んでよ」「ワールドカップで見たいな」「ウイングですごいな」「完璧なトラップ」「７試合ぶりの得点は大きいね」といった声が上がっている。
なお、チームも７試合ぶりの白星となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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