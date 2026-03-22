次期朝ドラ『風、薫る』相関図公開 豪華キャスト24人集結
俳優の見上愛、上坂樹里が、W主演を務める2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』（3月30日スタート 月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の人物相関図が公開され、総勢24人の豪華キャストが明らかになった。
【写真】相関図を公開！豪華キャスト24人がズラリ
本作は、大関和と鈴木雅という実在の人物をモチーフに、看護の世界に飛び込んだ2人の成長を描く物語。同じ看護婦養成所を卒業した一ノ瀬りんと大家直美が、患者や医師との向き合い方に悩みながら衝突し、やがて“最強のバディ”へと成長していく姿を描く。社会が大きく揺れ動く明治を背景に、型破りなナースとして人々を救おうと奔走し、ときに権力にも立ち向かう。
主人公のりんを見上、もう一人の主人公・直美を上坂が演じる。公開された相関図には、2人を取り巻く個性豊かな登場人物が並び、関係性が一目で分かる構成となっている。りんの父・信右衛門役に北村一輝、母・美津役に水野美紀、幼なじみの竹内虎太郎役に小林虎之介、牧師・吉江善作役に原田泰造が名を連ねる。さらに、大山捨松役の多部未華子、大山巌役の高嶋政宏、「瑞穂屋」の清水卯三郎役の坂東彌十郎、謎の青年・島田健次郎役の佐野晶哉（Aぇ！ group）、勝海舟役の片岡鶴太郎、語りも務める占い師・真風役の研ナオコら、多彩な顔ぶれがそろった。
【写真】相関図を公開！豪華キャスト24人がズラリ
本作は、大関和と鈴木雅という実在の人物をモチーフに、看護の世界に飛び込んだ2人の成長を描く物語。同じ看護婦養成所を卒業した一ノ瀬りんと大家直美が、患者や医師との向き合い方に悩みながら衝突し、やがて“最強のバディ”へと成長していく姿を描く。社会が大きく揺れ動く明治を背景に、型破りなナースとして人々を救おうと奔走し、ときに権力にも立ち向かう。