スタバ、東海地方初「リザーブ カフェ」が名古屋に誕生へ！ ラテとパンが楽しめる新しいカフェベーカリー
「スターバックス」は、6月11日（木）から、東海地方初となる新しいスタイルのカフェベーカリー「スターバックス リザーブ カフェ 名古屋 栄 HAERA店」を、愛知・名古屋市にオープンする。
【写真】おいしそう！ コルネッティやラテなどメニュー一覧
■大人のご褒美体験
今回オープンする「スターバックス リザーブ カフェ 名古屋 栄 HAERA店」は、日常の少し上質な大人のご褒美体験をコンセプトに、こだわりのラテとミラノ発のイタリアンベーカリー「プリンチ」のパンが楽しめるカフェベーカリー。
カフェでは、華やかで繊細なフレーバーをもつ「スターバックス リザーブ」のコーヒー豆を使用した「クリエイション ラテ」、「トリート コーヒー」、「ドルチェ コーヒー」、「ブリュードコーヒー」の4つのカテゴリーのオリジナルビバレッジが提供される。
また、「プリンチ」の定番商品でオープン当初から愛されているイタリアのクロワッサン「コルネッティ」が登場。常時数種類のパンが並び、コーヒーの味わいをしっかり感じるティラミスとコルネッティが融合した「コルネッティ ティラミス」も堪能できる。
なお、本店舗のデザインコンセプトは“Milanese Kissaten（ミラネーゼ キッサテン）”。ブランドの原点であるミラノのバール文化と日本の喫茶店文化の2つの文化から発想された、おしゃれで快適な空間となっている。
【写真】おいしそう！ コルネッティやラテなどメニュー一覧
■大人のご褒美体験
今回オープンする「スターバックス リザーブ カフェ 名古屋 栄 HAERA店」は、日常の少し上質な大人のご褒美体験をコンセプトに、こだわりのラテとミラノ発のイタリアンベーカリー「プリンチ」のパンが楽しめるカフェベーカリー。
また、「プリンチ」の定番商品でオープン当初から愛されているイタリアのクロワッサン「コルネッティ」が登場。常時数種類のパンが並び、コーヒーの味わいをしっかり感じるティラミスとコルネッティが融合した「コルネッティ ティラミス」も堪能できる。
なお、本店舗のデザインコンセプトは“Milanese Kissaten（ミラネーゼ キッサテン）”。ブランドの原点であるミラノのバール文化と日本の喫茶店文化の2つの文化から発想された、おしゃれで快適な空間となっている。