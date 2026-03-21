＜大相撲三月場所＞◇十四日目◇21日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】霧島が優勝を決めた十四日目の模様

後続力士に星2つの差をつけ、単独トップを走る1敗の関脇・霧島（音羽山）が大関・安青錦（安治川）に敗れて2敗に後退。しかし、結びの一番で豊昇龍が琴櫻に敗れて4敗に後退。千秋楽を待たずに2023年十一月場所以来となる自身3度目の幕内最高優勝を果たした。悲願の“大関返り咲き”を大きく手繰り寄せ、Wの歓喜で花を添えた。

十四日目に星を伸ばせず12勝2敗とした霧島は、先々場所、前頭二枚目で11勝（敢闘賞）、先場所は関脇で11勝（敢闘賞）と着実に勝ち星と実績を積み上げ、今場所は明日の千秋楽を残して12勝。大関昇進の目安とされる「三役の直近3場所で33勝」に対し、現時点で計34勝と上回った。“三役3場所”とあるが、今場所十二日目には、横綱・豊昇龍（立浪）を撃破しており、その内容と実績から、2024年五月場所以来となる大関復帰の可能性が高いとされている。

その霧島とは対照的に、初土俵から16場所、朝青龍の25場所を抜いて年6場所制となった1958年以降初土俵（付け出しを除く）の力士で最速での横綱昇進に挑んだ安青錦は中日までにまさかの5敗。早々に綱とりの希望が潰えたが、自身負け越しまで1つも負けられないこともあり、大関としての意地を見せ、千秋楽にカド番回避の望みをつないだ。



◆霧島鐵力（きりしま・てつお）

本名：ビャンブチュルン・ハグワスレン

生年月日：平成8年4月24日（29歳）

出身地：モンゴル・ドルノドゥ

身長：186センチ 体重：149キロ

得意技：左四つ・寄り・投げ

初土俵：2015年五月場所

新十両：2019年三月場所

新入幕：2020年一月場所

新三役：2021年十一月場所

大関昇進：2023年七月場所

最高位：大関

（ABEMA／大相撲チャンネル）

