Photo: 田中宏和

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

長距離ドライブの翌日、腰や背中が重くなってしまうのは、ドライバーあるある。

そんな悩みを抱えるドライバーに、ぜひ試してみてほしいアイテムがmachi-yaに登場しています。「分離調整式ランバーサポート」は、背部と腰部がセパレート式になっていることで、まるでオーダーメイドのような座り心地を実現してくれる新機軸のカークッションです。

Photo: 田中宏和

実際に使ってみましたが、ほとんどの人が納得できるであろう仕上がりになっていました。

背中も腰も、ピンポイントでいい位置にくる

Photo: 田中宏和

「分離調整式ランバーサポート」の特筆ポイントは、背中をサポートするパーツの高さ、厚みが自在に調整できるところにあります。背中のちょうど気持ちいい位置に合わせられ、日によって位置を微調整することもできます。

バックルロック式になっていて、厚みの調整も実にカンタン。最大調整幅は約10cmとなっています。既存のシートに被せるだけの一体型クッションでは、こうはいきませんよね。

Photo: 田中宏和

骨盤をしっかりキープしてくれるのはもちろん、首元をサポートしてくれるのも、嬉しいところ。頭の重さを預けることができるので、肩の力が抜け、視界すら良くなったような気がしてきます。

目安として、身長150cmから186cmまで対応となっているので、家族みんなで共有できるのも見逃せないポイント。正直、体格に合わせて調整し直すのは少々手間ですが、長距離ドライブの前にしっかり準備しておくだけの価値はあると思います。

背中のムレも軽減

Photo: 田中宏和

また、夏の車内ともなれば、エアコンが効き始めても続く背中のムレが気になるもの。この点、「分離調整式ランバーサポート」は背中に当たるパーツが通気性のいいメッシュ素材に。

必要に応じて、別途メッシュ座布団を用意して座面に敷けば、かなり快適になると思います。

運転席はもちろんのこと、パートナーのために助手席にもセットしたくなる「分離調整式ランバーサポート」は、愛車を自分だけの特等席にしてくれるプロダクトです。

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Source: machi-ya

本記事制作にあたりRelieve.Amisより製品の貸し出しを受けております。