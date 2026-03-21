「キャベッジ1番は恐怖」他球団ファンも悲鳴を上げた阿部巨人の“超攻撃型オーダー”　オープン戦で爆速186キロの先頭打者弾!　昨年はチームトップの本塁打をマーク

キャベッジの先頭打者アーチで本拠地ファンもどよめいた（C）産経新聞社

3月27日の開幕まで残り1週間を切った中、巨人が超攻撃的オーダーで話題を呼んでいる。

21日に行われた楽天とのオープン戦（東京ドーム）では、前日に引き続き「1番・左翼」にトレイ・キャベッジを起用。

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4番候補とも見られた左の長距離砲がいきなり豪快に先頭打者アーチをかけ度肝を抜いた。

カウント1ー1から相手先発の瀧中瞭太の内角ストレートを完璧に振りぬき、打球はぐんぐんと伸びて、右翼バルコニーまで届く特大弾。打った瞬間にそれとわかる確信弾は打球速度186キロ、飛距離132メートルを記録した。本拠地のファンも騒然、ベンチに戻ったキャベッジも満足そうに弓を引く、お決まりのポーズを披露した。

岡本和真がメジャーに挑戦、長く4番を務めた主砲が抜けることで「必勝オーダー」の行方が注目されたが、20日の楽天戦から1番にキャベッジを入れる新オーダーを試している。