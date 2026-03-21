天才柴犬、爆誕！”ある芸”を教えたら2日目に才能開花！しかし楽しすぎてエンドレスになり飼い主はダウンw
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YouTubeチャンネル「柴犬まめたろう」が、「【調子乗りすぎｗ】新しい芸を覚えた柴犬がもう止まらない…」と題した動画を公開しました。柴犬のまめたろうくんが、ペット用のスロープを使ったボール遊びという新しい芸を覚えるまでの健気な姿と、才能が開花した後の止まらない様子が話題を呼んでいます。
以前、まめたろうくんのために購入したペット用スロープ。飼い主さんはある日、「スロープでボールをコロコロしないかなと…」と新たな遊びを思いつきます。早速、まめたろうくんにボールを渡し、スロープで転がすように促しますが、なかなかうまくいきません。ボールを口にくわえたまま、どうすればいいか分からず戸惑う姿が見られました。
練習2日目、まめたろうくんはボールをスロープの上に乗せることはできたものの、途中で止まってしまいます。飼い主さんがスロープを揺らしてボールを転がそうとした、まさにその時でした。まめたろうくんが自ら鼻でボールをつつき、見事に転がすことに成功したのです。予期せぬ奇跡の瞬間に「出来ましたーーー！」と、飼い主さんも大喜び。
これがきっかけとなり、まめたろうくんは完全にコツを掴んだ様子。1週間後には、飼い主さんに頼まれなくても自分でボールをスロープに運び、何度も転がして遊ぶようになりました。あまりに楽しすぎるのか遊びは止まらず、とうとう飼い主さんが疲れ果てて床にダウン。それでも遊び足りないまめたろうくんは、倒れた飼い主さんを前足でちょんちょんと起こそうとします。新しい芸を覚えてくれたことが嬉しい飼い主さんは、結局また遊んであげるのでした。
以前、まめたろうくんのために購入したペット用スロープ。飼い主さんはある日、「スロープでボールをコロコロしないかなと…」と新たな遊びを思いつきます。早速、まめたろうくんにボールを渡し、スロープで転がすように促しますが、なかなかうまくいきません。ボールを口にくわえたまま、どうすればいいか分からず戸惑う姿が見られました。
練習2日目、まめたろうくんはボールをスロープの上に乗せることはできたものの、途中で止まってしまいます。飼い主さんがスロープを揺らしてボールを転がそうとした、まさにその時でした。まめたろうくんが自ら鼻でボールをつつき、見事に転がすことに成功したのです。予期せぬ奇跡の瞬間に「出来ましたーーー！」と、飼い主さんも大喜び。
これがきっかけとなり、まめたろうくんは完全にコツを掴んだ様子。1週間後には、飼い主さんに頼まれなくても自分でボールをスロープに運び、何度も転がして遊ぶようになりました。あまりに楽しすぎるのか遊びは止まらず、とうとう飼い主さんが疲れ果てて床にダウン。それでも遊び足りないまめたろうくんは、倒れた飼い主さんを前足でちょんちょんと起こそうとします。新しい芸を覚えてくれたことが嬉しい飼い主さんは、結局また遊んであげるのでした。
YouTubeの動画内容
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笑いと癒しが満載の柴犬まめたろうとの田舎暮らし2022年末に大都会から大田舎へ引っ越したまめたろうと飼主の波瀾万丈ながらも幸せに溢れた日々を動画にてお送りするチャンネルですhttps://youtube.com/@mamerakkyo?si=waAUVD6bDmEO6Wi0