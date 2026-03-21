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天才柴犬、爆誕！”ある芸”を教えたら2日目に才能開花！しかし楽しすぎてエンドレスになり飼い主はダウンw

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「柴犬まめたろう」が、「【調子乗りすぎｗ】新しい芸を覚えた柴犬がもう止まらない…」と題した動画を公開しました。柴犬のまめたろうくんが、ペット用のスロープを使ったボール遊びという新しい芸を覚えるまでの健気な姿と、才能が開花した後の止まらない様子が話題を呼んでいます。



以前、まめたろうくんのために購入したペット用スロープ。飼い主さんはある日、「スロープでボールをコロコロしないかなと…」と新たな遊びを思いつきます。早速、まめたろうくんにボールを渡し、スロープで転がすように促しますが、なかなかうまくいきません。ボールを口にくわえたまま、どうすればいいか分からず戸惑う姿が見られました。



練習2日目、まめたろうくんはボールをスロープの上に乗せることはできたものの、途中で止まってしまいます。飼い主さんがスロープを揺らしてボールを転がそうとした、まさにその時でした。まめたろうくんが自ら鼻でボールをつつき、見事に転がすことに成功したのです。予期せぬ奇跡の瞬間に「出来ましたーーー！」と、飼い主さんも大喜び。



これがきっかけとなり、まめたろうくんは完全にコツを掴んだ様子。1週間後には、飼い主さんに頼まれなくても自分でボールをスロープに運び、何度も転がして遊ぶようになりました。あまりに楽しすぎるのか遊びは止まらず、とうとう飼い主さんが疲れ果てて床にダウン。それでも遊び足りないまめたろうくんは、倒れた飼い主さんを前足でちょんちょんと起こそうとします。新しい芸を覚えてくれたことが嬉しい飼い主さんは、結局また遊んであげるのでした。