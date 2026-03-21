西松屋「春の大感謝祭」は毎日使うアイテムが超特価に。長袖Tシャツは438円《3月24日まで》

子供服・乳幼児用品を販売する「西松屋」は、2026年3月24日まで「春の大感謝祭」を開催しています。

入園・入学・新学期に向けた準備をするチャンスですよ。

お食事エプロンは3枚で944円

春に活躍する「長袖Tシャツ」は438円。80〜160cmまで、幅広いサイズ展開です。

また、年中素材の「長袖パジャマ」は上下セット988円（80〜130cmサイズ）とお手頃。140cm・150cmサイズは1428円です。

「くり返し使える袖なしお食事エプロン」は、3枚組・944円。1枚あたり約315円（税抜287円）。保育園・幼稚園に通う子がいるママパパは要チェックですよ。

フォーマルウェアもお手頃価格でゲットできます。「学童ポロシャツ」（977円／100〜130cmサイズ）、「フォーマルハーフパンツ」（1307円／100〜130cm）、「フォーマルワンピース」（1527円／100〜160cm）などがあります。

消耗品も"超特価"です。毎日使う「手・口ふき」（80枚×12個パック）は768円、「おしりふき」（80枚×8個パック）は636円です。乳幼児のママパパはこの機会に買いだめしては？

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）