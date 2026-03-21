【カップル向け】埼玉県で「不動産サイトPV数が多い賃貸・駅」ランキング！ 「蕨」を抑えた1位は？
不動産情報サービスのアットホームは、「不動産情報サイト アットホーム」における賃貸居住用物件のPV数をもとに、「アットホーム 賃貸・駅ランキング 埼玉県編」を発表しました。調査期間は2025年10月1日〜12月31日です。
本記事では、1LDK〜2DKのカップル向き物件における、PV数が多い駅ランキングを紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)
本記事では、1LDK〜2DKのカップル向き物件における、PV数が多い駅ランキングを紹介します。
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第2位：蕨駅2位は「蕨」駅。JR京浜東北・根岸線で隣の「西川口」駅とは一駅の距離にあります。西口エリアでは現在、住居・商業・公共施設が一体となった複合開発が進行中で、今後さらなる利便性の向上が見込まれます。前年の3位から順位を上げました。
第1位：大宮駅1位は「大宮」駅でした。JR各線のほか東武野田線や埼玉新都市交通なども発着し、新幹線を含む10路線以上が使える交通の要衝です。駅の周囲にはショッピング施設やオフィス、銀行などがまとまっており、埼玉県内でも高い都市機能が集積するエリアです。
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(文:田中 寛大)