アットホームが発表した、埼玉県のカップル向け賃貸でPV数が多い駅ランキング。2位「蕨」を抑えた1位は？

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不動産情報サービスのアットホームは、「不動産情報サイト アットホーム」における賃貸居住用物件のPV数をもとに、「アットホーム 賃貸・駅ランキング 埼玉県編」を発表しました。調査期間は2025年10月1日〜12月31日です。

本記事では、1LDK〜2DKのカップル向き物件における、PV数が多い駅ランキングを紹介します。

【10位までの全ランキング結果を見る】

第2位：蕨駅

2位は「蕨」駅。JR京浜東北・根岸線で隣の「西川口」駅とは一駅の距離にあります。西口エリアでは現在、住居・商業・公共施設が一体となった複合開発が進行中で、今後さらなる利便性の向上が見込まれます。前年の3位から順位を上げました。

第1位：大宮駅

1位は「大宮」駅でした。JR各線のほか東武野田線や埼玉新都市交通なども発着し、新幹線を含む10路線以上が使える交通の要衝です。駅の周囲にはショッピング施設やオフィス、銀行などがまとまっており、埼玉県内でも高い都市機能が集積するエリアです。

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)