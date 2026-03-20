結婚に踏み切れないカップルたちが、オーストラリアへ7日間の“恋人として最後の旅行”に出かけ、最終日に「結婚するか」「別れるか」を決断するABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第3話が、3月19日に放送された。旅の2日目、夜の男子会で飛び出した「結婚とお金」にまつわるシビアな悩みに対し、スタジオの藤本美貴から強烈な“喝”が飛ぶ一幕があった。

【映像】「年収800万必要説」のガチ討論

ともに旅をする3人の男性メンバーで行われた“男子会”でのトーク中、結婚に踏み切れない理由を問われた31歳のユウキは、将来への切実な不安を口にした。「東京で子育てができる年収とかをネットとかで調べたりすると、800万から1000万くらいは必要だよね、みたいな。生活水準下げなければ。自分は今、平均年収くらい。そこが理由で結婚を先延ばしにしていた」と、ネットの情報を鵜呑みにし、自分の現状とのギャップに頭を抱えていることを明かした。

このユウキの“言い訳”とも取れる「年収800万必要説」に対し、スタジオ見届け人の藤本美貴は即座に「そんなことない！」と真っ向から反論。さらに、バツ2の音楽プロデューサー・ケンシ（39）からも「800万ない家庭って結構ある。800万以上稼ぐのって一握りじゃないですか。それでもお子さん二人とか三人育ててる方も全然いらっしゃるから」と同調する意見が出ると、ユウキは「（彼女の）ルナからも『理想ばっかり言ってる』とちょこちょこ言われている」と図星を突かれた様子でタジタジになっていた。

藤本は、自身が浪費家ながら年収という数字に捉われて足踏みするユウキに対し、その後のスタジオトークでも「ちゃんと向き合ってるっていう感覚があったら、いつかは（不安の）回数も減ってきそう」と、金額の多寡よりも家族のために奮闘する「姿勢」の重要性を説いた。経済的な理想と、目の前にあるパートナーへの愛。ユウキはこの旅の終わりに、数字の壁を超えた「覚悟」を見せることができるのか。中間決断を前に、男たちの現実的な本音が交錯する夜となった。