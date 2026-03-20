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YouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」が、「【50%還元】改悪と同時に爆益キャンペーン登場 d払い早期終了 エアウォレット50還元」と題した動画を公開した。



動画では、d払いタッチの20%還元キャンペーンが早期終了したことを「改悪だ改悪だ」と嘆きつつ、その代替となり得るエアウォレットやLalaPayの新たなキャンペーンについて解説している。



まず、d払いが実施していた「d払いタッチ」の20%還元キャンペーンが、好評につきポイント還元上限に達する見込みとなったため、当初の4月30日を待たずして3月19日をもって早期終了したことを報告。ネコ山氏は「使う前にもう終了しちゃいましたよ」「見通しが甘いっすよ」とコメントし、自身も還元条件である3,000円の利用を達成できずに終わったことを明かした。



その代替案として、エアウォレットが新たに開始した2つのキャンペーンを紹介。1つ目は、既存ユーザーも含む全員が対象の「チャージして使うVisaカードで支払うと50%還元」キャンペーンだ。期間は4月20日までで、還元上限は500円（利用額1,000円まで）。ただし、QRコード決済ではなくVisaカードでの支払いが対象となり、モバイルSuicaなどへのチャージやAmazonギフト券の購入は対象外となる。



2つ目は新規登録者向けのキャンペーンで、リクルートID連携、本人確認、15,000円以上のチャージを達成すると2,000円がプレゼントされる。さらに、友達招待コードの利用で500円が追加で付与される。また、三菱UFJ銀行の口座を持っている場合は、3月31日までに初回3万円以上をチャージすると5,000円がもらえるキャンペーンも実施している。



さらに、UI銀行のスマホ決済アプリ「LalaPay」でも、3月31日までの期間中に合計2万円以上決済すると、もれなく1,000円がキャッシュバックされる特別オファー（5%還元）が来ていることにも触れた。



ネコ山氏は、d払いの早期終了が相次ぐ中でも、エアウォレットのように代替となるキャンペーンが登場していると指摘。特にエアウォレットは、これまで使い道が限られていたが、Visaカード払いが対象となったことで活用の幅が広がったとまとめた。