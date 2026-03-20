ダンスのキレが増す一方で、激しい動きをしながら歌声を安定させるという、プロのステージならではの過酷な課題が突きつけられた。

【映像】弱点を指摘される元アイドル練習生（全身姿も）

3月17日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第4話が放送された。

Bチームの要であるAYANA（桑原彩菜・18歳）に対し、&TEAMやILLIT、JO1などを指導してきたボーカルコーチのSoomi氏が直々に発声指導を行った。「例えば、AYANAはダンスの力がそのまま声に持ってきたら変わるんだけど。歌う時に下っ腹の力キープしてる？」と問いかけ、「見てて」と声の出し方を伝授、「違うだろ？ さっきと。どうしてもわからなかったらそのポジション探して。歌う時、首を引かないでほしい」と、実力者ゆえの高度な修正を求めた。

AYANAはインタビューで「やっぱりダンスだけやった時と、ダンスとボーカルを一緒にやった時のパフォーマンスの差も結構あると思うので、ダンスだけで見るといい感じなので、歌も歌った時にダンスだけの時くらいのパフォーマンスが出たらいいなって思います。課題はボーカルを安定させることだと思います」と自身の弱点を分析していた。