【TTFC】『ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』追加キャストと予告映像公開！
TTFCオリジナルスピンオフ『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』,先代集結ポスタービジュアルと30秒予告が公開。配信は4月19日（日）からに決定した。
＞＞＞先代ゴジュウジャーの場面カットをチェック！（写真14点）
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』テレビシリーズをさかのぼる前日譚！ 木村魁希演じる熊手真白を中心に先代ゴジュウジャーを描く、TTFCオリジナルスピンオフ作品『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』の追加キャストが発表された。
先代ゴジュウレオン／青十聖夜（アオト・セイヤ）を演じるのは新山航希。『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』テレビシリーズ第27話（2025年8月24日放送）でも、熊手真白の過去に関わる重要な役どころで登場しておりますが、『ポーラー・ビギニング』ではついに変身し、熊手とともに戦う。
先代ゴジュウイーグル／糸切緑子（イトキリ・ミドリコ）を演じるのは沖田絃乃。 ”何でも記憶する天才少女” として大人顔負けの力を発揮する緑子だが、純粋無垢な子供らしい一面も。『仮面ライダーガッチャード（2023年）』に登場した「冥黒の三姉妹」の長女・アトロポス役で、幼い見た目ながらも冷酷なキャラクターで強烈な印象を残した沖田
絃乃。本作品では打って変わって、癒しの存在として先代ゴジュウジャーの結束に欠かせない役割を担う。
先代ゴジュウユニコーン／黒羽ミサキ（クロバネ・ミサキ）を演じるのはアンジェラ芽衣。占い師で殺し屋という裏表のあるキャラクターである黒羽ミサキ。自ら ”殺し屋” を名乗るのには物語のクライマックスにも関わる深い理由がある。『仮面ライダーセイバー（2020年）』で仮面ライダーサーベラに変身する神代玲花を演じたアンジェラ芽衣が、
今度はスーパー戦隊シリーズの『ゴジュウジャー』で先代ゴジュウユニコーンとして身体を張ったアクションに挑む。
先代ゴジュウティラノ／黄虎直斗（キトラ・ナオト）を演じるのは深水元基。強面ながら心優しく面倒見の良い兄貴的な存在である黄虎直斗。総合格闘技の世界チャンピオン「黄金の猛虎」として知られ、熊手真白とは何度もタイマンで勝負する仲に。これまで硬軟さまざまな役を演じてきた深水元基がスーパー戦隊シリーズに初参加、先代ゴジュウティラノに変身する。
また、熊手真白を中心に先代ゴジュウジャーが集結したポスタービジュアルと30秒予告も公開。厳かな雰囲気のなか「先代」として威風堂々たる佇まいが印象的な圧巻のビジュアルに注目だ。30秒予告のラストには傷だらけの熊手が呟く意味深なシーンも。
そして、本作品の配信開始日が4月19日（日）に決定。10時頃よりTTFCで会員限定ライブ配信、ライブ配信終了後より会員見放題配信開始となる。
（C）東映特撮ファンクラブ （C）テレビ朝日・東映 AG・東映
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『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』テレビシリーズをさかのぼる前日譚！ 木村魁希演じる熊手真白を中心に先代ゴジュウジャーを描く、TTFCオリジナルスピンオフ作品『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ポーラー・ビギニング』の追加キャストが発表された。
先代ゴジュウイーグル／糸切緑子（イトキリ・ミドリコ）を演じるのは沖田絃乃。 ”何でも記憶する天才少女” として大人顔負けの力を発揮する緑子だが、純粋無垢な子供らしい一面も。『仮面ライダーガッチャード（2023年）』に登場した「冥黒の三姉妹」の長女・アトロポス役で、幼い見た目ながらも冷酷なキャラクターで強烈な印象を残した沖田
絃乃。本作品では打って変わって、癒しの存在として先代ゴジュウジャーの結束に欠かせない役割を担う。
先代ゴジュウユニコーン／黒羽ミサキ（クロバネ・ミサキ）を演じるのはアンジェラ芽衣。占い師で殺し屋という裏表のあるキャラクターである黒羽ミサキ。自ら ”殺し屋” を名乗るのには物語のクライマックスにも関わる深い理由がある。『仮面ライダーセイバー（2020年）』で仮面ライダーサーベラに変身する神代玲花を演じたアンジェラ芽衣が、
今度はスーパー戦隊シリーズの『ゴジュウジャー』で先代ゴジュウユニコーンとして身体を張ったアクションに挑む。
先代ゴジュウティラノ／黄虎直斗（キトラ・ナオト）を演じるのは深水元基。強面ながら心優しく面倒見の良い兄貴的な存在である黄虎直斗。総合格闘技の世界チャンピオン「黄金の猛虎」として知られ、熊手真白とは何度もタイマンで勝負する仲に。これまで硬軟さまざまな役を演じてきた深水元基がスーパー戦隊シリーズに初参加、先代ゴジュウティラノに変身する。
また、熊手真白を中心に先代ゴジュウジャーが集結したポスタービジュアルと30秒予告も公開。厳かな雰囲気のなか「先代」として威風堂々たる佇まいが印象的な圧巻のビジュアルに注目だ。30秒予告のラストには傷だらけの熊手が呟く意味深なシーンも。
そして、本作品の配信開始日が4月19日（日）に決定。10時頃よりTTFCで会員限定ライブ配信、ライブ配信終了後より会員見放題配信開始となる。
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