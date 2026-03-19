¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤Ë¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤ë¡ÖËâ¡×¤Î¿åÍËÆü¡Ä¡Ä¥ì¥®¥å¥éー¥á¥ó¥Ðー¤¬¼¡¡¹¤Ë¹ßÈÄ
18Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ーÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤Î¿åÍËÆü¤Ë¥ì¥®¥å¥éー½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¬¥ì¥Ã¥¸¥»ー¥ë¤Î¥´¥ê¤¬±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥´¥ê¥¨¡Ê¾¾±º¥´¥ê¥¨¡Ë¡×¤¬¤³¤ÎÆü¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥´¥ê¥¨¡×¤Ï2000Ç¯¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±¶É¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ーÈÖÁÈ¡Ö¥ï¥ó¥Ê¥¤R&R¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥³¥ó¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤¿¡£2006Ç¯¤ËÈÖÁÈ¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤È¥´¥ê¥¨¤â°ìÃ¶¤½¤ÎÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¤ë»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬2021Ç¯º¢¤è¤êºÆ¤Ó¿Íµ¤¤¬ÇúÈ¯¡£¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤Ë¤Ï2023Ç¯1·î¤ÎÈÖÁÈ¥¹¥¿ー¥È»þ¤«¤é¥ì¥®¥å¥éー¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥´¥ê¥¨¤ÎÂ´¶ÈÍýÍ³¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢20Ç¯°Ê¾åÁ°¤Î¥³¥ó¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬Ãë¤ÎÂÓÈÖÁÈ¤Î¥ì¥®¥å¥éー¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥´¥ê¥¨¤ÎÂ´¶È¤òÀË¤·¤àÀ¼¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â¤Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤Ï2021Ç¯°Ê¹ß¡¢¹ßÈÄ¤·¤¿½Ð±é¼Ô¤Ïº£²ó¤Î¥´¥ê¥¨¤ò´Þ¤à¤È·×7Ì¾Â¸ºß¤¹¤ë¡£¼Â¤Ï7Ì¾¤Î¤¦¤Á4Ì¾¤¬¿åÍË¥ì¥®¥å¥éー¤Ç¤¢¤ê¡ÖÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡×¤¬Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤ÍËÆü¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ºÇ½é¤Ë¹ßÈÄ¤·¤¿¤Î¤Ï½÷ÀÍî¸ì²È¤Î·ËÆóÍÕ¤Ç¡¢Èà½÷¤Ï2024Ç¯12·î¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ´¶È¡£Â³¤¤¤Æ¤Ï2025Ç¯5·î¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¥Õ¥¸¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Î»³ËÜ¸ÂÀ¤Ç¡¢Èà¤ÎÂ´¶È¤ÎÍýÍ³¤ÏÌÀ¸À¤³¤½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ±Ç¯6·î¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤òÍøÍÑ¤·½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¾¡Ìî·ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ïº£Ç¯3·î25Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ´¶È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯6·î¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ßÈÄ¤³¤½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬ÄÔ´õÈþ¤Ï2025Ç¯¤è¤ê½Ð»º¤ª¤è¤Ó°é»ù¤Î¤¿¤áÈÖÁÈ¤òµÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¾¤ÎÍËÆü¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥ì¥®¥å¥éー¿Ø¤¬Á´¤¯¸ÇÄê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢°ìÈÖºÇ½é¤Ë¹ßÈÄ¤·¤¿·ËÆóÍÕ¤Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¹ßÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤ª¶â¤â¤é¤Ã¤¿¤é¥¢¥«¥ó¡×¤ÈOAÃæ¤ËÁ´¤¯¤·¤ã¤Ù¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¡¢¼«¤é¹ßÈÄ¤òÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¤â¿åÍËÆü¤ÎºÂÁÈ¤ÏÂ¾¤ÎÍËÆü¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÆÃ¤Ë¿åÍËÆü¤À¤±¤¬Â´¶È¼Ô¤òÂ¿¤¯½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¼ö¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö²¿¤«¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤Þ¤ë¤Ç¥ª¥«¥ë¥È¤á¤¤¤¿»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¿åÍËÆü¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÂÇ³«ºö¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£