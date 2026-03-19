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気象予報士が解説、4月中旬まで続く「高温傾向」のメカニズムとは？偏西風の蛇行とブロッキング高気圧が鍵

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が、YouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で「【１ヶ月予報】1か月通して高温 特にどの時期が偏差が大きい？【メンバー限定】」と題した動画を公開。3月19日に気象庁から発表された1ヶ月予報を基に、今後の気温の推移を週ごとに詳しく解説した。



動画で示された3月21日から4月20日までの1ヶ月予報によると、北日本から沖縄にかけて全国的に平均気温が平年より高くなる確率が高い。特に3月下旬から4月上旬にかけては気温のプラスの偏差が大きくなり、記録的な高温となる可能性が指摘されている。



まず第1週（3/21～27）について、松浦氏は「高温間違いなし」と述べ、全国の広い範囲で高温となる確率が80%に達すると解説。これは、日本付近が高気圧に覆われ、偏西風が北に蛇行するためである。



続く第2週（3/28～4/3）も高温傾向は継続する。特に東日本や西日本では気温の平年差が3度以上になる可能性があり、松浦氏は「3月の下旬は記録的高温になっていく可能性がある」と分析。4月上旬にかけて、その傾向が続くとの見方を示した。



第3～4週（4/4～4/17）も全国的に高温の傾向は変わらないが、北海道や沖縄では高温の確率がやや下がる。この時期は太平洋高気圧の勢力が強まり、暖かい空気が入りやすい一方で、高気圧の南側を回る湿った空気の影響で周期的に雨が降る可能性もあるという。



松浦氏は、この先1ヶ月を通して高温傾向が続くことから、早期天候情報が連続して発表される可能性に言及。農作物の管理など、気温の上昇に十分注意するよう呼びかけている。