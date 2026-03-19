シャークニンジャは、風向きを自由自在にコントロールできるタワー型扇風機「Shark TURBOBLADE（シャーク ターボブレード）ハイパワータワーファン」を2026年4月6日（月）より発売します。

「Shark TURBOBLADE ハイパワータワーファン」

また、2025年発売の「Shark FlexBreeze HydroGo（シャーク フレックスブリーズ ハイドロゴー）コードレスサーキュレーターファン」に新色を追加し、同日より発売します。

記事のポイント 独自の形状により、羽根のない構造ながらパワフルな風量を実現したタワー型ファン。異なる2方向に同時に風を送ることもでき、室内の空気の循環や換気にも便利です。

「Shark TURBOBLADE ハイパワータワーファン」は、風向きを自由自在にコントロールし、部屋中360°どこでも送風可能なタワー型扇風機です。羽根のない構造ながら羽根付きの扇風機と同じ送風距離を実現し、パワフルな風量により心地よい風を最大20m先まで届けます。

また、ブレードを縦方向から横方向に回転させることで水平送風が可能なほか、ブレードの2か所の吹出口をそれぞれ自由に回転できることで、風を2方向に同時に出すことも可能です。360°どこでも送風可能で、風量調整も10段階で可能なため、部屋のどこにいても心地よい風を浴びることができます。

本体を水平（横向き）に回転させる独自の機構により、全身をふわりと包むような「エアブランケット」を生み出します。幅の広い風のベールが身体の上を 優しく通り抜けるため、夏場の就寝時も 冷えすぎやだるさを感じさせず、朝まで続く心地よい涼しさと快適な眠りをサポートします。

高性能なBLDCモーターの採用により、最小40dBAという圧倒的な静音性を実現しました。深夜の寝室や集中力を要するデスクワーク時でも、空間の静寂を妨げることなく、心地よい風を届けます。

空気の取り込み口のフィルターはワンタッチで着脱でき、水洗いも可能です。面倒なホコリ取り作業が不要で、本体をサッと拭くだけで簡単にお手入れが完了します。

カラーはチャコールグレーとホワイトの2色で、実売価格は3万4980円（税込）。

屋外でも使えるポータブル扇風機に新色追加

「Shark FlexBreeze HydroGo コードレスサーキュレーターファン」は、最大12時間稼働するバッテリーを搭載し、屋内外使えるクーリングミスト機能を備えたコンパクトなポータブル扇風機です。今回、新たに「アイボリー」「グリーン」「ピンク」「パープル」の4色が追加され、既存カラーのグレー、ホワイト、ブルーと合わせ、全7色展開となります。

シャークニンジャ 「Shark FlexBreeze HydroGo コードレスサーキュレーターファン」 発売日：2026年4月6日 実売価格：3万4980円（税込）

The post 風向き自由自在！ シャークニンジャから“2方向同時送風”もできるタワーファン登場 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.