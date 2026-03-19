ロックバンド・ＢＡＲＢＥＥ ＢＯＹＳが１８日、６月にライブを行うことを発表した。バンドは昨年１２月にボーカル＆サックスのＫＯＮＴＡが四肢完全麻痺を公表、今年２月にサンドウィッチマンと狩野英孝がナビゲートする音楽イベントでパフォーマンスを披露していた。

ＢＡＲＢＥＥ ＢＯＹＳ公式ＨＰでは６月１５日に東京のＺｅｐｐ Ｈａｎｅｄａでライブを開催予定と告知。

昨年１２月にはドラムの小沼俊明が勇退し、ＫＯＮＴＡについて「不慮の事故により命を落としかけるも、持ち前の生命力でボーカリストとしての再起を果たす」「四肢は完全麻痺。肩から上しか使い物にならない」などとも公表していた。

バービーボーイズは「ＢＡＲＢＥＥ ＢＯＹＳ ４ＰＥＡＣＥ」として、ＫＯＮＴＡ、杏子、いまみちともたか、ＥＮＲＩＱＵＥの４人で再スタートを切るとも発表。２月の音楽イベントではＫＯＮＡＴは車椅子でパフォーマンスを披露していた。

ファンからは「いよいよ再始動ですね」「無理せずゆっくりね」「移動やステージングなどは、大丈夫なのでしょうか？どうか、無理のない範囲で」「この時を待っていました！チケット、当たりますように」などの声が寄せられていた。