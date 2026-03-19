Psycho le Cému主催フェス＜姫路シラサギROCK FES 2026＞、DAY2をニコ生にて全バンド生中継
Psycho le Cému主催フェス＜姫路シラサギROCK FES 2026＞が3月28日および29日の2日間、兵庫・アクリエひめじ 大ホールで開催される。同フェスDAY2となる3月29日公演がニコニコ生放送にて独占生中継されることが発表となった。
『ニコ生独占生中継「姫路シラサギROCK FES 2026(DAY2)」』では、Psycho le Cému、NIGHTMARE、Plastic Tree、0.1gの誤算、ENVii GABRIELLAといった全出演バンドのアクトが放送される予定だ。詳細はオフィシャルサイトにて。
■『ニコ生独占生中継「姫路シラサギROCK FES 2026(DAY2)」』
放送日時：3月29日(日) 13時〜
ニコニコ生放送にて
視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349859895
▼番組について
・番組を視聴するには「ニコニコプレミアム会員(月額790円)」のご登録が必要です。
・タイムシフト視聴期間：2026年4月19日(日)23:59まで(期間中見放題)
※プレミアム会員の場合、タイムシフト予約をしなくても後から見逃し配信の視聴が可能です。
■＜Psycho le Cému presents 姫路シラサギROCK FES 2026＞
【DAY1】
3月28日(土) 兵庫・アクリエひめじ 大ホール
open12:00 / start13:00
出演者：Psycho le Cému / 氣志團 / PENICILLIN / lynch. / キズ
【DAY2】
3月29日(日) 兵庫・アクリエひめじ 大ホール
open12:00 / start13:00
出演者：Psycho le Cému / Plastic Tree / NIGHTMARE / 0.1gの誤算 / ENVii GABRIELLA
▼チケット
一階前方席チケット(お土産付)お一人様1枚まで：\33,000
二階最前席チケット(お土産付)お一人様1枚まで：\33,000
指定席：\12,000-
※お一人様4枚まで
※学割あり
※当日\6,000-キャッシュバック全券種対応
当日券\14,000-
購入リンク：https://l-tike.com/shirasagirockfes/
■CD＋DVD『姫路シラサギROCK FES 2025』
先行販売：＜姫路シラサギROCK FES 2026＞会場にて
※数量限定先行販売
1,818円(税抜) / 2,000(税込)
▼CD収録曲
1.シラサギ
▼DVD収録内容
＜姫路シラサギROCK FES 2025＞より
1.姫路シラサギROCK FES 2025 OPENING STORY
2.君がいる世界
3.激愛メリーゴーランド
4.Murderer・Death・Kill
5.シラサギ
※数量限定商品のため予定数に達した場合は会場での販売を終了いたします。
※後日、一部店舗にて店頭販売を行う予定です。
関連リンク
◆Psycho le Cému オフィシャルサイト
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