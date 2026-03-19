『探偵！ナイトスクープ』（ABCテレビ）に、大阪府在住の女性（66）から、くしゃみに関する依頼が届く。依頼者は毎日自転車に乗っていて、走行中によくくしゃみが出るという。問題は、くしゃみをすると必ず目をつぶってしまうこと。しかも、その時間が長いため、あわや街路樹にぶつかりそうになったこともあり、いつか事故を起こしてしまうのではないかと心配している。そこで、「私を、目を開けたままくしゃみができるようにしてもらえないだろうか？」というのが依頼内容だ。

まずは依頼者のくしゃみがどんなものなのかを把握するために、真栄田賢（スリムクラブ）探偵が動画での記録を試みる。べらぼうに陽気な依頼者は、「こより」を使うことに一切ためらうことがない上、右の鼻の穴が不発に終わると「左にする！」と爆笑している。

くしゃみをスロー映像で確認すると、くしゃみの前も後もしっかりと両目を閉じている！ そんな自分を見て依頼者は「えらい顔になってる！」と大爆笑！

ナイトスクープの医療担当・谷先生によると、人体は「くしゃみをするときは条件反射で目を閉じるシステム」になっているという。そのため、目を開けた状態でのくしゃみは「難しいと思いますよ」と、先が思いやられることを言われてしまった…。

そこに5人の人物が駆けつける。皆、くしゃみにまつわる依頼を番組に送ってくれた人たちだ。「日本酒を飲むとくしゃみが出てしまう人」、「チョコレートを食べるとくしゃみが出てしまう人」、「綿棒を使えば連続でくしゃみを出せる」特技の持ち主の他、過去7回も番組に出演した阪尾さんも駆けつけた。阪尾さんのこよりを使った「阪尾式くしゃみ」（2018年放送）は、番組史に残る衝撃シーンである。

この5人は、依頼者が「目を開けてくしゃみをする」方法を一緒に考えていく。谷先生曰く、日本酒とチョコレートにはくしゃみを誘発する成分が含まれているが、残念ながらどちらの方法でもくしゃみは出なかった。綿棒作戦は、くしゃみは出たものの、目を閉じてしまった。阪尾さんのこより作戦は…？

成功！ くしゃみのエキスパートが拍手喝采に包まれる。

日本酒でもチョコレートでもくしゃみが出なかった協力者が、「こよりだったら出る」と再度チャレンジ。今回は右目だけだが成功し、大いに盛り上がる！

目を開けるコツは「気合い」という阪尾プロのアドバイスを胸に、いよいよ依頼者が「目を開けたままのくしゃみ」に挑む。仲間が作ってくれたこよりでこしょこしょと鼻を刺激するが、肝心のくしゃみが出ない…。目を開けるコツは「気合い」という阪尾プロのアドバイスを胸に、いよいよ依頼者が「目を開けたままのくしゃみ」に挑む。仲間が作ってくれたこよりでこしょこしょと鼻を刺激するが、肝心のくしゃみが出ない…。

絵筆、電動歯ブラシ、白い粉なども使ったが、９時間かけても不発で終了。「申し訳ない」と謝罪する依頼者に、真栄田探偵は「謝ることない！」とそのガッツを労った。

次の日から依頼者の自主練が始まった。映像に映っているのは、何度くしゃみをしても、どうしても目をつぶってしまう依頼者の姿。「これからも続けて練習したいと思います」という決意表明を区切りに、調査は一旦終了した。

スタジオで真栄田探偵が後日談を報告。依頼者はいまだに「目を開けたままのくしゃみ」には成功していないが、あることに気づいたという。それは、「家でくしゃみを出しまくっていたら、自転車に乗っているときに、一度もくしゃみが出ていない」こと。ある意味、依頼者の問題を解決できていたこのVTRは、3月13日に放送された『探偵！ナイトスクープ』で公開された。