人気ロックバンドの「氣志團」の綾小路翔（49）が、18日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）にゲスト出演。大物ミュージシャンとの交流を語った。

2003年に地元・千葉県木更津市で開催し、4万人を動員した「氣志團万博」は、12年にフェス方式にバージョンアップ。17年にはシンガーソングライターの山下達郎も出演した。

その経緯について、綾小路は“音楽オタク”の山下の素顔に触れながら「たまたま、僕らの大して売れもしなかったシングルを、タワーレコードまで行って買ってくださって」と回想。山下はラジオで耳にした「氣志團」の曲を求め、みずから買いに行ったという。

そして山下のファンクラブの会報に書かれていた記事を紹介。「今年1番何を聞きました？」との質問に、山下は「氣志團の“幸せにしかしねーから”っていう曲をたくさん聞いてる。この曲はよくできてる」と答えていたと明かした。

綾小路は「もう大騒ぎで」と喜んだことを告白。「“ダメもと”でお願いしに行ったら“ぜひ”ということで」と振り返った。

フェス当日は大雨に見舞われたが「始まった瞬間、ギターをバーンって（弾いて）、“雨風が怖くてロックができますか？山下達郎です、ヨロシク！”って言って」と、当時の感動を語っていた。