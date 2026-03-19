人気YouTuberの整形アイドル轟ちゃんが3月17日、最新の動画を公開。すっぴんから石原さとみ風のメイクを披露した。

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轟ちゃんはメイク動画や女性のリアルを赤裸々に語る動画で人気を博しており、飾らない人柄で多くのファンを抱えている。「整形アイドル」と名乗っている通り美容整形も度々行なっており、その費用は総額1350万円を超えているという。

動画の冒頭、「愛された～～い！」と叫び、愛猫を驚かせた轟ちゃん。今回は「愛され顔」をテーマにしたメイク企画で、モデルはドラマ『失恋ショコラティエ』の紗絵子（サエコ）、つまり石原さとみだ。「無謀とか言っちゃダメだよ……」と、いつものように自虐するが、轟ちゃんのポテンシャルとメイク技術をよく知るファンは期待を膨らませる。

まずはイヴ・サンローランのファンデーションで下地を整えるが、その前に思い切って眉毛を全剃り。『失恋ショコラティエ』は2014年のドラマで、当時のトレンド的に眉毛が細めなのだという。コンシーラー等で眉毛の痕跡を完全に消し去り、境目が曖昧だという唇も含めてファンデーションをはたいていく。ByURのフェイスパウダーでフィックスして、大きめのカラコンを入れれば基礎は完成だ。

その後のメイク術は実際に動画をチェックしてもらいたいところだが、頬のぷっくり感や印象的な口元を見事に再現し、ウィッグも細かく調整。それでも、「やりたいことはわかるんだけどな……」と納得できず、楽しみながら2時間を超える長期戦へ。結果、「サエコさんにはならなかったけど、盛れてはいる！」という自己評価に落ち着いたが、視聴者からは「サムネかわいすぎて飛んできた」「特徴捉えててすごい」「石原さとみの成分が間違いなくある！」などのコメントが寄せられている。

（文＝向原康太）