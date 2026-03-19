辻希美、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんが満面の笑み 生後7ヵ月オムツアートに絶賛の声「薄毛でたまらない」「お人形さんみたいでキュン」
【モデルプレス＝2026/03/19】タレントの辻希美が3月18日、自身のInstagramを更新。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの生後7ヶ月ショットを公開し話題になっている。
【写真】38歳5児のママタレ「満点の笑顔が可愛すぎる」薄毛の0歳5子が座る7ヶ月オムツアート
辻は「7ヶ月のオムツアートup出来てなかった 時差投稿ですが、撮影したのは3月8日の7ヶ月の日です」「＃オムツアート」とつづり、夢空（ゆめあ）ちゃんの生後7ヶ月のショットを投稿。オムツで「7ヵ月」の文字を作り、ニコニコ笑う夢空ちゃんが座っている様子を披露している。
この投稿にファンからは「満点の笑顔が可愛すぎる」「薄毛でたまらない」「この撮り方教えてもらいたい」「毎回の月齢フォトのクオリティがすごい」「お人形さんみたいでキュン」などといった声が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「満点の笑顔が可愛すぎる」薄毛の0歳5子が座る7ヶ月オムツアート
◆辻希美、夢空（ゆめあ）ちゃん7ヵ月ショット投稿
辻は「7ヶ月のオムツアートup出来てなかった 時差投稿ですが、撮影したのは3月8日の7ヶ月の日です」「＃オムツアート」とつづり、夢空（ゆめあ）ちゃんの生後7ヶ月のショットを投稿。オムツで「7ヵ月」の文字を作り、ニコニコ笑う夢空ちゃんが座っている様子を披露している。
◆夢空（ゆめあ）ちゃんの生後7ヵ月オムツアートが話題
この投稿にファンからは「満点の笑顔が可愛すぎる」「薄毛でたまらない」「この撮り方教えてもらいたい」「毎回の月齢フォトのクオリティがすごい」「お人形さんみたいでキュン」などといった声が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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