経営コンサルタントのショーンＫことショーン・マクアードル川上氏(57)が18日、アルク出版チームの公式Xをに登場した。



【写真】茶髪のウエーブヘアにヒゲをたくわえワイルドないけおじに！

昨秋から「新しい挑戦がはじまります」と経済系のメディアミックスで自身がホストを務めるYouTubeやポッドキャストなど、精力的に活動を再開。この日は著作「英語力の核心」の見本が到着し、その色紙にさいんする様子がアップされた。ウエーブのかかった茶髪にヒゲをたくわえ、精悍さを増したワイルドなイケメンぶりを見せていた。



15日にはYouTubeでは赤坂サカスで投資家でラジオパーソナリティーの田中渓氏との公開収録も行った。田中氏以外に、YouTubeではアナウンサーの堀潤氏、女優・大地真央の夫でインテリアデザイナーの森田恭通氏、マーエティン具アナリストの原田曜平氏、メディアアーティストの落合陽一らと対談。低音の包み込むようなベルベットボイスも健在で、フォロワーからは「渋みが増したね」「帰って来るのおせーよ」「声だけで全てを押しきれる存在」「待ちくたびれた」「本物だよあんたは」といった声が並んでいた。



ショーン氏は16年3月に、学歴詐称によりフジテレビ系情報番組のメーンキャスターを降板している。



（よろず～ニュース編集部）