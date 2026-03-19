◆なぜ株価が下がっても「理由」を探してはいけないのか？ 個人投資家が儲けるための鉄則

「人生詰んだ」と絶望する40歳、小遣い月1万5000円のしがないサラリーマン。重いローンと教育費、冷え切った家庭に居場所を失った彼が拾ったのは、89歳の現役トレーダー・シゲルさんの古びた手帳だった。投資歴70年“投資の神様”から授かる、お金と人生を劇的に変える究極の授業。“小説形式”でスラスラ読めてドンドンわかる話題の書『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』から、どん底からの逆転劇のノウハウを凝縮して解説する。

データやニュースだけではたどり着けない「相場の真髄」

投資の世界では、あらゆる事象に「理由」を求めたくなるものです。業績が悪化したから売られる、材料が出たから買われる。

しかし、長年相場と向き合ってきたベテラン投資家は、時に論理を超えた直感で動くことがあります。今回は、伝説的な個人投資家・シゲルさんの振る舞いから、データやニュースだけではたどり着けない「相場の真髄」を学んでみましょう。

理由のない下落に「買い」で立ち向かう

ある日の相場、シゲルさんは淡々とこう切り出しました。

「今日はちょっと安いから、信用で900円買いにいくわ」

それを見た周囲が「安い理由って、あるんですか？」と尋ねると、シゲルさんは迷いなく答えました。

「ないよ」

「えっ……」と、あっさり返されたそのひと言に、周囲は拍子抜けしてしまいます。けれど同時に、そこには言葉にできない重みのようなものも漂っていました。通常、株価が下がれば「何か悪材料が出たのではないか」「業績に下方修正が出るのではないか」と理由を探してしまうのが投資家の性（さが）です。しかし、シゲルさんは「理由がないこと」をそのまま受け入れ、自らの判断を下したのです。

「相場の匂い」を嗅ぎ分ける力

私たちはつい、すべての変動を理屈で説明しようとします。しかし、相場は生き物です。需給のバランスや、他の銘柄の煽りを受けた一時的な換金売りなど、明確な悪材料がなくとも価格が揺らぐ瞬間は多々あります。シゲルさんが持っているのは、経験を積んだ者にしか持ち得ない“相場の匂い”を嗅ぎ分ける力です。

理屈では説明しきれない世界で、シゲルさんは生きている。この一文が示す通り、投資には教科書通りの分析だけでは測れない「感覚」の領域が存在します。それは決してギャンブルではなく、何万回とチャートを眺め、数え切れないほどの波を乗り越えてきた人だけが到達できる、一種の「パターン認識」と言えるでしょう。

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