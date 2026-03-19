日本バレーボール協会は１８日、海外出身の女子選手が日本国籍を取得する手続きの中で、担当者が虚偽の上申書を作成していたことを認めた。また、この文書を国に提出していたとされ、この日、都内で開催されたＪＶＡ−ＳＶＬ連携会議の報告会に出席した川合俊一会長（６３）は「怒っていますよ」と話した。

当該選手は２４年６月に代表入りを目指して日本国籍を取得したが、シーズンオフに出身国に帰省していた期間が長かったことがネックとなっていた。そのため、帰国期間を「所属チームの命令による出張だった」とする上申書を担当者が作成した。

この日、協会は声明を発表。上申書が存在したことを認めつつ、組織として認知した上での作成ではなかったことを強調した。

昨年６月の臨時理事会後の会見では、当該選手の所属チームに署名、押印を拒否されたため提出に至らなかったと説明し、川合会長と業務執行理事の給与一部返上、マーケティング本部長へのけん責処分という形で責任を取っていた。しかし事実は異なっており、川合会長は「近々に記者会見します」と語った。１９日に改めて会見する。