医食同源ドットコムの「ISDG花粉マスク 夜用」

花粉の飛散が気になる季節がやってきた。花粉症の人には症状を緩和するための自己防衛が大切になる。就寝中に着用したいという需要に応じた夜用マスク、ドラッグストアなどで購入可能な1日1回で効くタイプの点鼻薬が登場。静電気の抑制によって花粉が付きにくいブラウスも好評だ。（共同通信社＝出井隆裕記者）

医食同源ドットコム（さいたま市）は昨年11月に「ISDG花粉マスク 夜用」を発売した。高性能の不織布フィルターで花粉の侵入を防ぐ。通気性を重視した構造を採用し、楽に呼吸ができるため睡眠中でも快適に過ごせる。幅が広く弾力性のある耳かけで違和感も軽減した。「昼用」も同時発売。30枚入りで価格はいずれも1408円。

佐藤製薬（東京）は昨年9月に「ナゾネックス点鼻薬〈季節性アレルギー専用〉」の販売を始めた。有効成分を医療用と同じ量で配合。1日1回の使用で花粉症による鼻づまりや鼻水、くしゃみを24時間抑える。眠くなる成分を含まないため仕事や勉強の妨げにならない。希望小売価格は2178円。

青山商事は女性向けの「【花粉対策】長袖レギュラーカラーブラウス」が人気だ。静電気を抑制する特殊な糸を生地に織り込んだ素材、スパークガードを採用した。「花粉がブラウスに付着しにくく、手で払うと簡単に落とせる」と同社広報。紳士服チェーン「洋服の青山」や公式オンラインストアで販売。価格は5390円。（いずれも価格は変動する場合があります）

佐藤製薬の「ナゾネックス点鼻薬〈季節性アレルギー専用〉」

青山商事の「【花粉対策】長袖レギュラーカラーブラウス」