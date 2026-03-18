俳優の杉浦太陽(45)が18日、自身のYouTubeチャンネルを更新。質問に答える形で、家族への向き合い方や、子供のしつけ方などについて明かした。

動画では、生成AIを使って用意した質問に回答。「上の子(長女の希空)に対して厳しすぎたかもと思うことは？」との問いには、「希空に聞いたら“パパは基本的に甘い”って言われる」とした上で「門限」と回答。「特に希空の場合は女の子やからさ。やっぱりこの時間に帰ってきなさいっていうのは守らせてたな」とした。

「正直、これは辻さんに任せているなということ」は「洗濯」とし、「洗濯のタイミングと柔軟剤の量とかは。のん(辻)の中でこだわりがあるから。俺が勝手に手を出してやらかしたパータンもあるから」と、家事の中でも洗濯は辻が担当しているとした。

さらに「ケンカの時、心の中では何を考えている？」との質問には「夫婦げんかの時はお互いに“マジなんなんこいつ”と思ってると思うけど、長引かせたくないなと思ってるかな」と回答。「ケンカの時はお互いに感情的になってるから相手に対する怒りが出ているけど、でも怒りって5分後には収まってたりする。長引かせたくないと思ってます」と明かしていた。