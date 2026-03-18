ビーケージャパンホールディングス（東京都千代田区）が展開する「バーガーキング」が、3月13日に発売開始した新商品「アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」を食べ放題で楽しめる「ワンパウンダーチャレンジ2026」第1弾を同月27日から7日間限定で実施します。

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「ワンパウンダーチャレンジ」は、直火焼き100％ビーフパティ4枚を使用した「ワンパウンダー」シリーズの食べたい放題イベント。2023年にスタートし、2026年は年3回実施予定。12月に「ワンパウンダーチャレンジ2026 ファイナル」が開催されます。

「アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」は、ビーフパティ4枚、ゴーダチーズ4枚、ベーコン4枚、ホワイトチーズソース、ケチャップを加えた、総カロリー1713キロカロリー、総重量543グラムの大型チーズバーガーです。

今回のイベントでは、SサイズのフレンチフライとMサイズのドリンクの各商品を、それぞれ完食していることを条件におかわりが自由。制限時間は45分です。

実施店舗は、初開催の静岡県を加えた過去最多の70店舗。事前に参加チケットの購入が必要で、価格は4900円（税込み）。チケットは販売中です。

なお、参加特典として「限定ワンパウンダーTシャツ」と「限定バーガーキング トートバッグ」「限定ワンパウンダーステッカー」「オリジナルステッカー」を各1個ずつもらえます。