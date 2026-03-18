「家庭科のドラゴン」がアパレル化　ZOZOTOWNとのコラボアイテムが発売

小学生の頃、家庭科の授業で使う「裁縫箱」や「エプロン」を選ぶ際、多くのキッズの心を鷲掴みにした、あの「家庭科のドラゴン」がZOZOTOWNとまさかのコラボレーションを果たしました。

2026年3月19日正午より、ZOZOTOWN限定でコラボアパレルアイテムの販売および抽選受付が開始されます。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

■ 25周年を記念し「家庭科のドラゴン」を現代ストリートスタイルにアレンジ

「家庭科のドラゴン」は、2001年より小学生向けの裁縫箱パッケージに描かれている、株式会社サンワードデザインのオリジナルキャラクター。今回の企画は、2026年に迎える同キャラクターの25周年を記念したアニバーサリーコラボとなっています。

展開されるアイテムは、キャラクターのノスタルジックなイメージを残しつつも、大人が日常使いできる現代のストリートスタイルへと見事にアップデートされています。ルックモデルには、ゲーム配信サイトTwitch（ツイッチ）を中心に絶大な人気を誇るストリーマー・スタンミじゃぱんさんが起用されており、抜群の着こなしを披露しています。

■ 目玉は100着限定の「初代ドラゴン刺繍スカジャン」

展開されるアイテムは、青い炎のグラフィックを取り入れたバケットハットやエプロンなど計8型。

中でも注目は、初代ドラゴンである「LOURD LEGER（ルール・レジェ）」の姿を背面に大きく刺繍であしらったスカジャンです。こちらは100着限定の抽選販売となるため、激しい争奪戦が予想されます。

その他の注目のラインナップとしては、各6600円（税込）のダメージ加工Tシャツ（2色展開）やタイダイ風加工Tシャツ、ナップザックのほか、各7700円（税込）のラグラン長袖Tシャツ（2色展開）とタイダイ風エプロン、さらには5500円（税込）のバケットハットなどが揃い、全身でドラゴンコーデを楽しむことも可能です。

これらのアイテムの受注販売・予約販売、および限定スカジャンの抽選受付は、2026年3月19日の正午からスタートし、4月6日の11時59分まで実施されます。

なお、限定スカジャンの抽選結果については、4月8日頃に応募者へ直接メールで通知される予定とのこと。購入した各アイテムの配送時期は商品ごとに異なり、概ね2026年4月下旬から7月下旬頃が予定されているとのことでした。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026031808.html