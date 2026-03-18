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なぜデリカD:5乗りは手放さない？オーナーが雨の日に実感した「すごい安心感」、ミニバン選びで損しない選択肢

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTuberのばも氏が運営する「ばものばもろぐフィールドチャンネル」が、「デリカD:5はなぜ手放せないのか｜雨の日4WDの安心感」と題した動画を公開。雨天時のドライブを通して、三菱デリカD:5が持つ4WD性能の真価と、それがもたらす圧倒的な安心感について解説した。



動画は、雨で濡れた夜道をデリカD:5で走行する場面から始まる。ばも氏は、久しぶりに4WDオートモードに切り替えた瞬間、「すごい安心感」に包まれたと語る。特に、後輪が路面をしっかりと掴むグリップ感や、まるで「車のボディ剛性がガッと上がったような感じ」がすると、その安定性を高く評価した。



また、常に最適な駆動配分を行う他社のAWDシステムと比較し、デリカはドライバーが任意で駆動方式を選択できる点を魅力として挙げた。この「操作している」という感覚が、運転の楽しさにつながっているという。



ばも氏は、デリカD:5の独自の価値について、「ミニバンでありながら、いざとなれば悪路も走れる」というオーバースペックな性能にあると指摘。この過剰とも言える走破性が、天候や路面状況を問わない絶対的な安心感を生み出していると分析した。さらに、「機能美がある車」こそが良い車だとし、見た目の豪華さではなく、突き詰めた性能を持つデリカを「超高級車」だと定義した。



結論として、ばも氏はデリカD:5を「乗った人しかわからない」魅力を持つ車だと断言。ミニバンとしての利便性に加え、走行性能という付加価値を求めるファミリー層にとって、これ以上ない選択肢であると締めくくった。