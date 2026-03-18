Netflixの「WBCスペシャルサポーター」を務めた

嵐・二宮和也さんが17日（日本時間18日）、自身のX（旧ツイッター）を更新。「私のWBCが終わりました。本当に関わらせてもらって嬉しかったです」と、激動のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日々を振り返った。

二宮さんは今大会、日本国内でWBCを独占配信したNetflixの「WBCスペシャルサポーター」を務めており、2月には宮崎で行われた強化合宿を訪れたほか、1次ラウンドでは東京ドームのグラウンドから練習するナインに熱視線を送り、プレゲームショーやポストゲームショーで司会進行も行った。

13日から札幌での嵐の3Daysライブが行われ、侍ジャパンが準々決勝を戦った当日は現地入りできず。ライブ終了後に弾丸でマイアミに移り、準決勝から放送ブースに再び姿を見せていた。

二宮さんは自身のSNSで「私のWBCが終わりました。本当に関わらせてもらって嬉しかったです。ありがとうございます」と感謝した。一方で「ただ、拙いMCになってしまった事は申し訳ありません 精進します!!!」と謙虚に回顧。「そして日本チームの皆様には改めてお疲れ様でしたとお伝えしたいです」と死力を尽くした侍ジャパンをねぎらっていた。（Full-Count編集部）