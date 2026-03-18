ツーハッチ新作ぷにぷにブラ登場♡ノンワイヤーでもふっくら谷間

インナーファッションブランド「tu-hacci（ツーハッチ）」から、新シリーズ《ぷにぷにブラ》が登場。2026年3月4日（水）よりオンラインサイトで販売がスタートしました。ノンワイヤーでありながら、ふっくらとした丸胸と自然な谷間をメイクできる新感覚ブラとして注目を集めています。独自の三層構造カップによる“ぷにぷに”触感と、バストにやさしくフィットする設計で、快適さと美しさを両立。毎日のランジェリーをもっと心地よくしてくれるアイテムです。

ノンワイヤーでも盛れる新感覚ブラ



《ぷにぷにブラ》は、「ノンワイヤーでも盛りたい」「カップが浮きやすい」といった悩みに寄り添った新シリーズ。

最大の特徴は、これまでにない“ぷにぷに”とした触り心地のモールドカップ。段差が少ないカップ設計で、バストにしっかりフィットし、モールドカップにありがちな浮きを軽減します。

ノンワイヤーならではの軽い着け心地なのに、補正ブラのようなきれいな谷間とふっくらとしたデコルテを実現。

着けるだけで上向きの丸胸をメイクし、自然なスタイルアップを叶えてくれます。

peu a beauteの新作インナー♡締め付けないウエストケアアイテム発売

ぷにぷにブラの魅力ポイント



新シリーズ《ぷにぷにブラ》には、快適さと美しさをサポートするこだわりの機能が詰まっています。

まず、肌側の段差が少ないカップ構造がバストを包み込むように支え、しっかりと持ち上げます。さらに独自の三層構造カップにより、厚みがありながらも硬すぎない“ぷにっとした新触感”を実現。

また、4列ホックを採用しているため細かなアンダー調整が可能。体型に合わせてフィット感を高めることができ、快適な着け心地をサポートします。

カラーはピンクベージュ、ピンク、ミント、チャコール、ラベンダー（オフィシャルサイト・店舗限定カラー）の全5色。華やかさと上品さを兼ね備えたカラーで、気分まで明るくしてくれるデザインです。

《ぷにぷにブラ》リボンレースブラ＆ショーツ

価格：4,880円～（税込）

サイズ：A70～F75（カラー：ピンクベージュ／ピンク／ミント／チャコール／ラベンダー（オフィシャルサイト・店舗限定カラー））

セットショーツ：フルバック／レースバック

ツーハッチのぷにぷにブラで快適バストメイク♡



ノンワイヤーの軽やかな着け心地と、補正ブラのような美しいバストラインを両立したツーハッチの《ぷにぷにブラ》。

独自の三層構造カップによる新触感と、バストにぴったりフィットする設計で、毎日のランジェリー時間をより快適にしてくれます。

可愛さと機能性を兼ね備えたデザインも魅力のひとつ♡ノンワイヤーブラを探している方は、ぜひ新シリーズをチェックしてみてください。