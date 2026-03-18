カブスのクレイグ・カウンセル監督（55）が17日（日本時間18日）、右膝の精密検査を行った鈴木誠也外野手（31）の状態について話した。

監督は軽度のPCL（後十字靱（じん）帯）損傷と明かした上で「今は治療を行っているところで、この週末にかけての経過を見て、それから故障者リスト（IL）入りが必要かどうかを判断することになる」と見通しを口にした。

前日の時点では足を引きずっていたが、状態の改善が見られたため「活動を完全に停止することはありません。今のところ中止させるつもりはなく、今日もキャッチボールをする予定です」と言う。「まずは腫れを取り除かなければなりません。そうすれば彼も楽になるでしょう。今のところは、何かを止める必要はなく、様子を見ながら進めていくつもりです」と慎重に開幕までの歩みを進めていく方針を示した。

鈴木は侍ジャパンの一員としてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場。15日（同16日）の準々決勝・ベネズエラ戦の初回、二盗を試み、ヘッドスライディングをした際に右膝を痛め、途中交代。敗退後、16日にアリゾナ州メサのキャンプ地に再合流し、球団施設で右膝のMRI検査を受けていた。