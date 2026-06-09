杉谷拳士氏がX更新米大リーグ・カブスの鈴木誠也外野手とプロ野球・元日本ハムの杉谷拳士氏の2ショット写真が、ファンの間で思わぬ話題を呼んでいる。杉谷氏が8日に自身のXで公開した1枚には、あまりにも対照的な表情を浮かべる2人の姿が収められていた。ファンからは「めちゃくちゃ嫌そうで草」「分かってるなあ」などの声が上がっている。杉谷氏は「初観戦爽やかなスマイルは相変わらず素敵でした」と投稿。カブスのユニホ