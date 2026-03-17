◇オープン戦 日本ハム5―5DeNA（2026年3月17日 エスコンF）

日本ハムの新庄剛志監督（54）が17日のDeNA戦後に、この日に侍ジャパンからチームに戻った伊藤大海に言及。WBC準々決勝・ベネズエラ戦で痛恨の3ランを被弾した右腕への変わらぬ信頼を口にした。

「そんな弱いピッチャーじゃないです。弱い人間じゃない。ああいう経験をして伊藤君は、さらに強くなるタイプなので。僕と伊藤君は、この数年間で精神的に強くなっているから。もう2人とも言われるタイプなんで、その辺もお互い色々話しながら、強くなったね、みたいな。大丈夫です」

試合前に労いの言葉もかけたといい「ああいう場面で起用してもらったということは井端監督も“ここは伊藤君でいこう”って。1点差でしたよね。“それは感謝しよう”ということは伝えて。でも、世界各国で（打たれた投手は）いるわけじゃない?その選手たちは伊藤君と同じような思いをしていると思うし、投げる場所ですよね。彼は、逆に強くなったんじゃないですか？」と強調した。

指名していた開幕投手についても「もう5000%開幕投手」と断言。「（準々決勝で）抑えていたら開幕投手はやめてました。5番目か6番目。打たれたんで、“さあ行くぞ”って」と、新庄監督らしく話した。伊藤が休日返上でこの日の練習に参加したことには「“休んでいい”って言ったんだけどね、1カ月。ここで来るというところが素晴らしいですよね」とジョークを交えて賛辞を送った。