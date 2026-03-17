【山形県で泊まってよかった】「銀山温泉 古勢起屋別館」で大正ロマンを味わう。ノスタルジックな世界で極上の美食と湯めぐりを堪能
All About ニュース編集部のメンバーに調査した、「泊まってよかったホテル」を紹介します。今回取り上げるのは、山形県の「銀山温泉 古勢起屋別館」です。
※以下の情報は2026年3月17日21時現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。
・宿泊した部屋：川側客室
・予約時の料金：3万1900円
・宿泊した目的：銀山温泉観光
▼大石田駅からの送迎バスで、銀嶺の温泉街へ
旅の始まりは、JR大石田駅からの無料送迎バス（予約制）から。窓の外に広がる山形ののどかな風景を眺めながら、期待に胸が膨らみます。
●編集部メンバーのコメント
「JR大石田駅からの送迎あり。駅からは体感20分ほどでした。帰りの新幹線はおそらくお昼過ぎの便に乗る人が多いと思いますが、大石田駅にはお弁当系は売っていないので要注意です」
JR大石田駅からホテルまでは専用の送迎バスが運行しており、雪道や慣れない土地でも安心してアクセスできます。周辺観光のワンポイントアドバイスとして、駅構内での食事調達には限りがあるため、帰路の食事は事前に計画しておくのがおすすめです。
▼銀山温泉のど真ん中！ ガス灯が灯る街並みを散策
チェックイン後、一歩外へ出ればそこはノスタルジックな銀山温泉の中心地。
●編集部メンバーのコメント
「なんといっても銀山温泉のど真ん中にある立地が最高！ お土産屋さんも近く、ロビーを出るとすぐに足湯もありました」
銀山温泉を象徴する赤い橋やガス灯の並び、足湯もすぐ目の前という、散策にはこれ以上ない絶好の立地です。お土産屋さんも近隣に充実しており、大正ロマンの風情漂う街並みを心ゆくまで堪能できます。
▼2間続きの贅沢な広さ。昔ながらの息遣いを感じる和室
散策後は夕食まで客室でまったり。客室は当時の建築美を大切にした純和風の設えで、畳の香りに癒やされます。
●編集部メンバーのコメント
「お部屋は昔ながらの和室。温泉街を眺められる川側の客室で、夜景が特にきれい！ 2間続きの部屋で広々としていました」
建物は古き良き木造建築の風合いを残しており、客室は二間続きのゆったりとした和室を中心に構成されています。川側に面したお部屋からは、銀山川の流れや四季折々の山々の景色、夜には幻想的なガス灯の灯りを眺めることができ、まるでタイムスリップしたかのような静かな時間を過ごせます。
▼山形の恵みを五感で。黒毛和牛と「つや姫」の美食ディナー
夕食は、地元の厳選食材をふんだんに使った山形ならではの和食膳。
●編集部メンバーのコメント
「食事が絶品でした。メインは山形黒毛和牛のしゃぶしゃぶ。つや姫（お米）も本当においしく、食器にもこだわりを感じました」
夕食の主役は、きめ細やかな赤身と脂のうまみがとろける「山形黒毛和牛」を贅沢に使用したお料理。山形自慢のブランド米「つや姫」は、艶やかな炊き上がりと甘みが特徴で、箸が進みます。一品ごとに選ばれた美しい食器が料理を彩り、目でも舌でも山形の味覚を楽しめる内容です。
▼源泉かけ流しの名湯と、姉妹館の「銀山荘」への湯巡り
温泉は館内の内湯に加え、開放的な姉妹館のお風呂も無料で利用可能です。
●編集部メンバーのコメント
「お風呂は大浴場へ。源泉かけ流しで少し熱めでしたが、体はぽかぽか、肌はすべすべに。男湯と女湯で湯舟は各1つずつ、深夜に男湯と女湯が入れ替わります。姉妹館の銀山荘のお風呂も無料で楽しめました」
館内には「ほっこりのちか湯」と「ぬっくりの金太郎湯」の2つがあり、源泉かけ流しの温泉がじっくりと体を芯から温めてくれます。さらに徒歩でアクセス可能な姉妹館「銀山荘」の大浴場や露天風呂も無料で利用でき、館内とは趣の異なる開放的な湯巡りを楽しめるのが大きな魅力です。
▼山形の旬を味わう清々しい朝ごはん
温泉街の朝の静寂を感じながら、体にやさしい和定食をいただきます。
●編集部メンバーのコメント
「朝ごはんも豪華でした。たくさんの小鉢が並び、つや姫はおかわり自由。朝から食べ過ぎました」
朝食も夕食同様、山形ブランド米「つや姫」の美味しさを存分に味わえる構成です。地元の新鮮な野菜を使った小鉢や、ふっくらと焼き上げられた焼き魚、そして山形の家庭の味を思わせる温かいみそ汁。少しずつ、たくさんの種類のおかずを楽しめるのが魅力です。炊きたてで艶やかなお米とともに、エネルギーをチャージして、爽やかな2日目をスタートできます。
▼アクセス
所在地：山形県尾花沢市銀山温泉417
交通手段：JR大石田駅から送迎あり（要予約）／東北中央自動車道「尾花沢IC」より約30分
▼チェックイン・チェックアウト
チェックイン：15:00
チェックアウト：10:00
※プランにより時間が異なる場合があります
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
この記事の執筆者：
All About ニュース お買いもの部
Amazonのセール商品から売れ筋ランキングまで、毎日のお買いものがもっと楽しく、もっとお得になる情報をお届け。編集部員による独自レビューなど、ここでしか手に入らない情報も満載です。
(文:All About ニュース お買いもの部)
※以下の情報は2026年3月17日21時現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。
「銀山温泉 古勢起屋別館」銀山温泉のど真ん中で大正ロマンに浸る休日を編集部メンバー・Kが「泊まってよかったホテル」として挙げたのは、山形県の「銀山温泉 古勢起屋別館」でした。
・宿泊した部屋：川側客室
・予約時の料金：3万1900円
・宿泊した目的：銀山温泉観光
旅の始まりは、JR大石田駅からの無料送迎バス（予約制）から。窓の外に広がる山形ののどかな風景を眺めながら、期待に胸が膨らみます。
●編集部メンバーのコメント
「JR大石田駅からの送迎あり。駅からは体感20分ほどでした。帰りの新幹線はおそらくお昼過ぎの便に乗る人が多いと思いますが、大石田駅にはお弁当系は売っていないので要注意です」
JR大石田駅からホテルまでは専用の送迎バスが運行しており、雪道や慣れない土地でも安心してアクセスできます。周辺観光のワンポイントアドバイスとして、駅構内での食事調達には限りがあるため、帰路の食事は事前に計画しておくのがおすすめです。
▼銀山温泉のど真ん中！ ガス灯が灯る街並みを散策
チェックイン後、一歩外へ出ればそこはノスタルジックな銀山温泉の中心地。
●編集部メンバーのコメント
「なんといっても銀山温泉のど真ん中にある立地が最高！ お土産屋さんも近く、ロビーを出るとすぐに足湯もありました」
銀山温泉を象徴する赤い橋やガス灯の並び、足湯もすぐ目の前という、散策にはこれ以上ない絶好の立地です。お土産屋さんも近隣に充実しており、大正ロマンの風情漂う街並みを心ゆくまで堪能できます。
▼2間続きの贅沢な広さ。昔ながらの息遣いを感じる和室
散策後は夕食まで客室でまったり。客室は当時の建築美を大切にした純和風の設えで、畳の香りに癒やされます。
●編集部メンバーのコメント
「お部屋は昔ながらの和室。温泉街を眺められる川側の客室で、夜景が特にきれい！ 2間続きの部屋で広々としていました」
建物は古き良き木造建築の風合いを残しており、客室は二間続きのゆったりとした和室を中心に構成されています。川側に面したお部屋からは、銀山川の流れや四季折々の山々の景色、夜には幻想的なガス灯の灯りを眺めることができ、まるでタイムスリップしたかのような静かな時間を過ごせます。
▼山形の恵みを五感で。黒毛和牛と「つや姫」の美食ディナー
夕食は、地元の厳選食材をふんだんに使った山形ならではの和食膳。
●編集部メンバーのコメント
「食事が絶品でした。メインは山形黒毛和牛のしゃぶしゃぶ。つや姫（お米）も本当においしく、食器にもこだわりを感じました」
夕食の主役は、きめ細やかな赤身と脂のうまみがとろける「山形黒毛和牛」を贅沢に使用したお料理。山形自慢のブランド米「つや姫」は、艶やかな炊き上がりと甘みが特徴で、箸が進みます。一品ごとに選ばれた美しい食器が料理を彩り、目でも舌でも山形の味覚を楽しめる内容です。
▼源泉かけ流しの名湯と、姉妹館の「銀山荘」への湯巡り
温泉は館内の内湯に加え、開放的な姉妹館のお風呂も無料で利用可能です。
●編集部メンバーのコメント
「お風呂は大浴場へ。源泉かけ流しで少し熱めでしたが、体はぽかぽか、肌はすべすべに。男湯と女湯で湯舟は各1つずつ、深夜に男湯と女湯が入れ替わります。姉妹館の銀山荘のお風呂も無料で楽しめました」
館内には「ほっこりのちか湯」と「ぬっくりの金太郎湯」の2つがあり、源泉かけ流しの温泉がじっくりと体を芯から温めてくれます。さらに徒歩でアクセス可能な姉妹館「銀山荘」の大浴場や露天風呂も無料で利用でき、館内とは趣の異なる開放的な湯巡りを楽しめるのが大きな魅力です。
▼山形の旬を味わう清々しい朝ごはん
温泉街の朝の静寂を感じながら、体にやさしい和定食をいただきます。
●編集部メンバーのコメント
「朝ごはんも豪華でした。たくさんの小鉢が並び、つや姫はおかわり自由。朝から食べ過ぎました」
朝食も夕食同様、山形ブランド米「つや姫」の美味しさを存分に味わえる構成です。地元の新鮮な野菜を使った小鉢や、ふっくらと焼き上げられた焼き魚、そして山形の家庭の味を思わせる温かいみそ汁。少しずつ、たくさんの種類のおかずを楽しめるのが魅力です。炊きたてで艶やかなお米とともに、エネルギーをチャージして、爽やかな2日目をスタートできます。
詳細情報
▼アクセス
所在地：山形県尾花沢市銀山温泉417
交通手段：JR大石田駅から送迎あり（要予約）／東北中央自動車道「尾花沢IC」より約30分
▼チェックイン・チェックアウト
チェックイン：15:00
チェックアウト：10:00
※プランにより時間が異なる場合があります
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
この記事の執筆者：
All About ニュース お買いもの部
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(文:All About ニュース お買いもの部)