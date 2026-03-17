3月15日、9人組アイドルグループ「Snow Man」の宮舘涼太が、会員制ブログを更新し、意味深な内容が注目を集めている。一方、宮舘と熱愛が取りざたされた日本テレビの黒田みゆアナウンサーは、揺るがない姿勢を見せているようだ。

2人は、2月25日の「女性セブンプラス」で交際が報じられた。

「記事によれば、1年ほど前から関係を深めたと伝えられており、黒田アナが宮舘さんの自宅に“お泊り”し、出勤する様子もキャッチされています。熱愛報道後、公の場でこの件について言及することがなかった宮舘さんですが、3月15日のブログで『この度はみんなを不安な思いにさせて本当にごめんなさい』と謝罪する文面をつづったのです。一連の報道にショックを受けるファンも多かったため、宮舘さんが今回の件に言及したのではないかと考える向きもあるようです」（スポーツ紙記者）

宮舘の“意味深ブログ”を受けて、Xでは

《ブログで少しは楽になれた》

と、安堵する声があがっている。一方で、

《ファンをまたせた後のブログで謎の意味わからないこと言って恋愛はやめたのか続けたのか曖昧にしてることは舘を好きな人に誠意ある謝罪しろ感ある》

《宮舘、しばらく黙ってたならもう一切言及しなかった方がマシだったのでは？》

など、疑問を抱く声も見受けられる。熱愛報道から1カ月が経ち、依然として話題にあがるなか、黒田アナは対照的な姿勢を見せているようだ。

「これまで、仕事の合間やプライベートの写真をInstagramに投稿していた黒田アナですが、熱愛報道直前の2月23日を最後に更新していません。最後の投稿には100件以上コメントが書き込まれていましたが、SNSでは報道前日からコメント制限がかかっていることが指摘され、現在もその状態が続いています。

黒田アナは、3月8日に情報番組『シューイチ』（日本テレビ系）の4代め女性MCに就任することが発表されましたが、やはりInstagramは更新されませんでした。男性アイドルと熱愛を報じられると、SNSのコメント欄が荒れるケースも少なくないため、黒田さん側がSnow Manファンを“徹底ガード”する姿勢を貫いていると見る向きもあるようです」（芸能記者）

黒田アナは2023年から平日朝の情報番組『DayDay.』のMCを務めている。『シューイチ』のMC就任にともない、3月末で卒業することが発表されているが、陰では気になる動きも……。

「同じく『DayDay』のMCを務める南海キャンディーズの山里亮太さんが、3月4日のラジオ番組『山里亮太の不毛な議論』（TBSラジオ）で、報道後の黒田アナの言動を明かしたのです。2月27日の放送で、ゲストのおぎやはぎ・小木博之さんが水族館のアクアリウムの話題で『こんないいところがあったら、おれ港区の会員制バーよりこっちがいいな』と発言しました。

『NEWSポストセブン』で2人の出会いの場が会員制バーだと伝えられたため、小木さんが“熱愛イジり”をしたのでしょう。放送では何事もなく進行したように見えましたが、山里さんはCM中、『黒田さんが怒って。そんな会員制のところなんか行ってないって』と、黒田さんが“猛反論”したことを暴露しました。この山里さんの発言がSNSで拡散され、ムキになって報道を否定する黒田アナに対して、かえって疑いの目を深めるファンもいたようです」（同前）

トップアイドルと熱愛を取りざたされた影響は大きかったようだ。