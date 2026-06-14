敵地ホワイトソックス戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地ホワイトソックス戦に「1番・DH」で先発。初回に14号先頭打者ホームランを放った。左膝の炎症の影響で、前日の試合は欠場。休養明けの一発に、敵地実況席も仰天していた。いきなりかっ飛ばした。初回先頭の第1打席。相手右腕バークが投じた2球目だ。高めを豪快に引っ張った打球は、どよめきの中あっという間に右翼席へ着弾。飛距離409