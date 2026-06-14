ダラス・スタジアムで会見が行われた日本代表・森保一監督が現地時間6月13日、アメリカ・テキサス州のダラス・スタジアムで、北中米ワールドカップ（W杯）グループステージ初戦のオランダ戦に向けた前日会見に出席。主将のMF遠藤航が離脱と代表引退を発表したことを受けて初めて言及した。遠藤はオランダ戦3日前の11日に離脱が決定。痛めていた左足についてメディカルの報告を受けた森保監督が入れ替えを判断した。11日の朝に