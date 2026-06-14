「宝塚記念・Ｇ１」（１４日、阪神）春のグランプリ連覇を狙うメイショウタバル、石橋守調教師に直前の状態を聞いた。◇◇−土曜朝は栗東ＤＰコースで調整。「大阪杯の時も前日にポリトラックに入れて落ち着いて走れていたから今回も。いいんじゃないかな。引っ張るところもなく、落ち着いていたよ」−中間は。「イメージ通りに来られたし、何も心配はないかな。いつも全休日明けの火曜日は坂路でするけど、落