１１日に開幕した北中米Ｗ杯で、スタジアム内飲食物の高額さに注目が集まっている。英国メディア「サン」は、１３日に行われた米国対パラグアイ戦（米カリフォルニア州）のＳｏＦｉスタジアムで売られたビールの値段について「高額な食事。ビール１杯に２２ドル（約３５００円）も払わねばならない」と報じた。「ファンはビール１杯に２２ドル（約３５００円）を支払わなければならない。クラフトビールや輸入ビールは１８・５