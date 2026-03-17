【1位〜6位】3月18日(水)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【1位】山羊座 総合運：★★★★★

これまでよりも多くの人と、これまでよりもいっそう深く、心が通じ合っていると感じられる最高の運気！どんな考えや意見にも、すばらしい一面があるのだということを忘れないで。共感の言葉が、運気を最大限に生かすポイントです。



恋愛運

何を言えば喜ばれるのか、どうすれば相手の心に響くのか、そういうことを今日のあなたは的確に感じ取ることができます。実際に行動に移すと、これから先の進展がとてもスムーズになるはず。優しい雰囲気を絶やさないでください。



金運

自分よりも経済的なゆとりがある人とも、そうではない人とも、決して比べないようにしてください。それを意識していると、思いがけない人との会話の中で、お金を殖やすためのチャンスが舞い込んできそうな運気です！



ラッキーアイテム：ディフューザー



ラッキーカラー：パステルイエロー 恋愛運何を言えば喜ばれるのか、どうすれば相手の心に響くのか、そういうことを今日のあなたは的確に感じ取ることができます。実際に行動に移すと、これから先の進展がとてもスムーズになるはず。優しい雰囲気を絶やさないでください。金運自分よりも経済的なゆとりがある人とも、そうではない人とも、決して比べないようにしてください。それを意識していると、思いがけない人との会話の中で、お金を殖やすためのチャンスが舞い込んできそうな運気です！ラッキーアイテム：ディフューザーラッキーカラー：パステルイエロー

【2位】乙女座 総合運：★★★★☆

あなたの発言や行動に、周りから「さすが」と称賛の声が上がりそうな運気。ただ「褒められよう」と考える必要はありません。それよりも感じたままに、自分が正しいと思う方向に動いてみて。また、関わりたい人には自分から近づいて。



恋愛運

恋の相手に一緒に服を選んでもらうと、絆や愛情が深まりそう。また、おしゃれをして出かけると、新たな恋の出会いが待っている可能性もあります。爪や毛先、靴のかかとなど、先端まで丁寧に手入れをするのがポイント。



金運

人付き合いで、｢気づいたら、こんなにお金を使っていた…｣となるかもしれません。ただ、前向きに過ごせば、今日の支出が後の収入につながる可能性も。人との縁に感謝する心を忘れないのが、金運アップのポイント。



ラッキーアイテム：香水



ラッキーカラー：マゼンタ

【3位】魚座 総合運：★★★★☆

たくさん褒められたり、いい意味で注目を集めたりしそうな嬉しい日。また、あなたも周りの人の気持ちを自然に理解できるでしょう。自分の話をするよりも、聞き役に回ったり、人のために動いたりすることで、さらに好調な1日に。



恋愛運

すぐ近くに、恋のキューピッドになってくれる人がいそうな日！「出会いがほしい」「好きな人と近づきたい」「恋人にこれを伝えたい」という純粋な恋心は、包み隠さずに周りの人に伝えて。恋の味方が誰なのか、すぐに分かるはず。



金運

自分よりもお金の使い方や貯め方が上手だと思う人が、どんなふうにお金と付き合っているのか、観察してみて。歴史上の偉人のお金に関する名言に触れるのも〇。あなたとお金との関係がよりよくなるヒントが見つかりそうです！



ラッキーアイテム：ゴールドアクセ



ラッキーカラー：ホワイト

【4位】獅子座 総合運：★★★★☆

服や食べ物は流行などを気にせず、あなたの好きなものを選んでください。また「これが好き」「こう思う」という発言にも、自信を持って◎。あなた自身が自分らしいと感じる姿を出すことで、嬉しい情報や話が舞い込んできそうです。



恋愛運

嬉しいことがありそうな恋愛運の日！ごく自然に楽しい会話ができて、恋の相手との関係がグッと前進するかも。出会いは、友達のサポートをするつもりでいると、あなた自身にも嬉しい出会いがありそうです。復縁にも自信を持って動いて。



金運

しばらく疎遠になっていた人と話していると、収入UPにつながる話題が盛り上がりそうな運気。誰かを紹介したいと言われたら、すぐにいい返事をして日程を調整しましょう！スピーディーに動くほど、最高の金運が生かされます。



ラッキーアイテム：ハンドクリーム



ラッキーカラー：ローズピンク

【5位】天秤座 総合運：★★★★☆

毎日の習慣になっているものに何か変化をつけてみると、気分も運気もグンとアップする1日。普段とは違う道を歩いたり、いつもは選ばない食べ物を試してみたりするのもいいでしょう。難しいことではなく、簡単にできることがポイント。



恋愛運

恋の相手の発言や態度に「許せない」と感じたり、恋の現状に「これではダメだ」と落ち込んだりするかも。まずは、時間が経てば気分は変わるのだと受け止めて。今日のところは、深く考えないくらいがちょうどいいでしょう。



金運

今後の経済状況を豊かにする情報が舞い込んできそうな運気！大切なのは、待っていないこと。自分から情報を探す行動を起こしてください。これまでとは違う稼ぎ方を考えてみると、より有益な情報にたどり着けそうです。



ラッキーアイテム：ジャケット



ラッキーカラー：ネイビー